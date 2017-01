Majitel pizzerie má další pokutu za heslo proti imigrantům, chce se bránit

Ševčík poprvé umístil svůj vzkaz na internet v září 2015, za což následně musel zaplatit pokutu 25 tisíc korun za diskriminaci spotřebitele. Přesně po roce zveřejnil stejné sdělení znovu (psali jsme zde).

„Česká obchodní inspekce se chtěla přesvědčit, zda přijal příslušná opatření a nechová se dál diskriminačně. Nicméně tato kontrola opět skončila s podezřením na porušení zákona. Probíhalo správní řízení, to je nyní ukončeno a čeká se na nabytí právní moci,“ sdělil mluvčí České obchodní inspekce (ČOI) Jiří Fröhlich.

Informaci o udělené pokutě ve výši 60 tisíc korun umístil na svůj facebookový profil sám Ševčík s komentářem „aspoň vidíme, v jakém stavu je náš stát.“

Není v pohodě, aby mě pokutovali za názor, říká majitel

„Případ nebudeme blíže komentovat, dokud nebude rozhodnutí pravomocné,“ upozornil mluvčí Fröhlich. Dodal, že provozovatel restaurace má třicetidenní lhůtu na odvolání.

Ševčík má v plánu jej podat. „Určitě se odvolám a zkusím to vyhrát, protože není úplně v pohodě, aby mě pokutovali za názor,“ sdělil Ševčík iDNES.cz.

Za zveřejněným oznámením si nadále stojí. „Napsal jsem to z důvodu, že mě současná situace hrozně moc štve. Strašně moc lidí se potom začalo zajímat, jak je to doopravdy, a spoustě z nich to otevřelo oči,“ tvrdí Ševčík.

„Jestli mi to za to stálo, se uvidí. Ale kdybych jich (imigrantů) tady mělo být míň, tak mi to za to samozřejmě stojí. Každý týden jsem v Itálii a tam je situace úplně žalostná,“ poznamenal Ševčík.