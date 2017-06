Hnízda ucpala montážní pěna, na vzácné ptáky by čekala pomalá smrt

Neznámý pachatel zalepil celkem 57 otvorů do hnízdních nor, které si vlhy vybudovaly ve svahu. Některé z nich nebyly obsazené, v dalších však hnízdili ptáci se svými vajíčky, kterým hrozila smrt hladem a žízní.

„Kolonii vlh se pachatel pokusil vyhladit v jejich nejcitlivějším možném období – v době hnízdění. Ptáci uvěznění v norách tak byli odsouzeni k pomalému umírání,“ sdělil Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické.

Pestrobarevné vlhy měly štěstí, že se poblíž kvůli jinému případu náhodou nacházeli pracovníci České inspekce životního prostředí (ČIŽP).

„Když se o tomto neuvěřitelném barbarství dozvěděli, mohli okamžitě zasáhnout. Ihned začali s odstraňováním montážní pěny a uvolňováním vletových otvorů,“ sdělil Jindřich Mikeš, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Brně.

Pokud samice přežila, už se k vajíčkům nevrátí

Inspektoři uvnitř nor objevili ještě živé jedince. „Nalezeno bylo celkem 5 uvězněných ptáků. V jednom případě bylo po odstranění montážní pěny vidět i vajíčka,“ doplnil Mikeš.

„Pokud samice prožila něco takového, rozhodně vajíčka nezahřívala a už se k nim ani nevrátí, i kdyby toto strádání přežila,“ podotkl Vermouzek.

Ornitologové plánují hnízdní nory pravidelně sledovat až do úplného vyvedení mláďat. Případem se začala zabývat policie.

„S ničím takovým jsme se ještě nesetkali. Zjišťujeme, kdo to může mít na svědomí, a také zvažujeme, jaká právní kvalifikace by v tomto případě přicházela v úvahu. Podle toho, jestli došlo k úhynu ptactva a jeho ohrožení, se rozhodne, zda věc budeme prošetřovat jako přestupek nebo jako trestný čin,“ oznámil policejní mluvčí Petr Zámečník.

Pokud nebude prokázán trestný čin, mohou inspektoři zahájit správní řízení podle zákona na ochranu přírody a za škodlivý zásah do vývoje zvláště chráněného druhu uložit fyzické osobě pokutu až do 100 tisíc korun, právnické nebo podnikající fyzické osobě pak až do milionu korun.

Vlha pestrá je středně velký pták patřící mezi silně ohrožené druhy živočichů. Ornitologové odhadují, že v České republice hnízdí 800 až 1000 párů.