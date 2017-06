Kdo stojí za hnutím Slušní lidé? „Zlí hoši“ s kontroverzní pověstí

Když se na Komenského náměstí objevil před měsícem růžový tank, přiběhla k němu skupina a pokryla jej obrovskou modrou plachtou s nápisem Slušní lidé (psali jsme zde).

„Růžový tank je urážka všech vojáků, kteří bojovali za svobodu naší země. A my, Slušní lidé, tohle v Brně trpět nebudeme,“ deklamoval pak do kamery Zdeněk Pernica, předseda hnutí, které vzniklo loni v listopadu. Jeho členové od té doby chodí pravidelně protestovat na zastupitelstva, natáčí videa, kde vyhrožují politikům, nebo pořádají kontroverzní akce ve veřejném prostoru.

Instalaci tanku před Červeným kostelem tehdy Pernica přičítal hnutí Žít Brno a Straně zelených, které sedí ve vedení města. Jejich zástupci s tím přitom neměli nic společného, jde o exponát výtvarníka Davida Černého z výstavy Kmeny 90 v nedaleké Moravské galerii.

Podobný nádech má většina jejich akcí. Na konci května pověsili na trubkovou konstrukci Německého domu na Moravském náměstí velkou fotografii primátorova náměstka Matěje Hollana (Žít Brno) s přimalovaným hitlerovským knírkem. A napadají i dalšího náměstka, lidovce Petra Hladíka, kterého častují přízvisky jako komerční pseudolidovec a vyčítají mu domnělé zdražování nájmů v městských bytech. Brno přitom nikdy nic takového neplánovalo.

Skupina je velmi aktivní, zvláště pak na sociálních sítích. Aktivních členů je jen pár desítek. Jejich facebookovou stránku ale lajklo nebo ji sdílí víc než šestnáct tisíc příznivců. Základ hnutí tvoří lidé blízcí bojovým sportům, vyznavačům fitness či soukromým ochranným službám a fanoušci fotbalové Zbrojovky.

Jsou mezi nimi i ti, již se v 90. letech pohybovali kolem obávaného chuligánského Johnny Kentus Gangu (JKG). Protiextremistické oddělení policie je tehdy vyhodnotilo jako nebezpečné pravicové radikály. Někteří členové dokonce seděli ve vězení za propagaci nacismu.

Odkazu na chuligánskou minulost se však hnutí nebojí. Letos v dubnu třeba pořádalo Jarní Komunální Gruntování (opět zkratka JKG) při akci Ukliďme Česko. Zkratku taky příležitostně používají ve svých videích.

Hnutí nemá moc šancí na úspěch, míní Mareš

Do čela skupiny se postavil třicetiletý Zdeněk Pernica, trojnásobný český mistr v kickboxu, který před několika lety zaujal tím, že kreslil primitivní politické komixy. Nechává si říkat přezdívkou Gauny, což je odkaz na slovo gauner.

Politické ambice projevil už loni, když v krajských volbách kandidoval za uskupení Miroslava Sládka. Dostal 351 preferenčních hlasů, Sládkova strana pak celkem 0,44 procenta hlasů. Pernica se rozhodl se Sládkem dál nespolupracovat kvůli sporům o financování kampaně.

Při názvu nového hnutí se inspiroval ve svém volebním heslu Výzva pro všechny slušné lidi. „Hodláme kandidovat v komunálních volbách,“ netají se Pernica ambiciózními plány.

Místopředsedy hnutí jsou kulturista a osobní trenér Viktor Hell a bývalý útočník Komety Ivo Crhák. S ním má Pernica bezpečnostní agenturu Gauny Security, která dodává vyhazovače do různých brněnských barů. Crhák ale uvádí v obchodním rejstříku úřední adresu a na jeho podíl uvalil před třemi týdny exekutor plombu kvůli dluhům za zdravotní pojištění.

Podle profesora Miroslava Mareše z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, který se extremistické scéně věnuje přes 20 let, ovšem nemá moc šancí uspět.

„Při hodně optimistické variantě by mohli překročit pět procent v některé čtvrti, možná v městském zastupitelstvu. Ale nemyslím si, že budou mít sílu něco prosadit. Dobře využívají komunikaci přes sociální sítě a přes média. Oslovují mladé lidi tím, že oponují stávající radnici, stojí vůči humanistickému a zelenému směřování,“ popsal Mareš s tím, že tak nabírají nespokojence z různých částí politického spektra.

Hnutí si třeba dává za úkol zastavit údajnou islamizaci Brna a Jihomoravského kraje tím, že tvrdě kritizuje sociální projekty města. „Nemyslím si, že mají reálnou politickou sílu. Z mého pohledu jsou strašně hloupí i na pravicové radikály,“ prohlásil Martin Freund (Žít Brno), zastupitel pro sociální začleňování.

Magistrát musel už několikrát oficiálně dementovat některá jejich tvrzení, například že město plánuje ubytování pro masy migrantů na výstavišti. Slušní lidé také často sdílí propagandistické weby, od Parlamentních listů až po tvrdě proruský skrytapravda.cz.

Podle náměstka Hollana, kterému občas na sociálních sítích vyhrožují, jsou jejich projevy za hranou zákona. „Nemám ale v úmyslu jim v této chvíli dělat reklamu, takže nezvažuju právní kroky,“ uvedl Hollan, jehož loni v září desítky příznivců tehdy vznikajícího hnutí naháněly po městě proto, aby si s ním „vyříkaly názory“.

Kritika, kterou si jiní nedovolí

Skupina je zajímavá i tím, že se netají spojením s některými členy brněnské ODS a také KSČM. S brněnskými komunisty a putinovskými motorkáři Noční vlci byli třeba začátkem května uctít padlé sovětské vojáky na Ústředním hřbitově, přičemž zapózovali se svatojiřskou stuhou. Ta je kromě připomínky hrdinství sovětských vojáků také symbolem proruských separatistů na východní Ukrajině.

S šéfem brněnských komunistů Martinem Říhou také natočili Slušní lidé několik videí. „Nikdy jsem s nimi nespolupracoval. Žádné bližší vztahy nemáme,“ prohlásil Říha s tím, že pořadatelem piety nebyl. „Byl jím ruský konzulát a na pietu chodí všichni jako soukromé osoby,“ dodal politik.

S bývalým starostou Židenic Romanem Vašinou (ODS) zase Slušní lidé natáčejí politická videa, vydávají společná prohlášení a založili komunitní zahradu v Juliánově.

Zatímco Vašina se odmítl s redakcí MF DNES o svých aktivitách s kontroverzním hnutím bavit, brněnský šéf ODS Robert Kerndl rovnou popřel, že by strana plánovala spolupráci. „Jejich vystupování je z mého pohledu tristní. Názorově s některými věcmi u nich nemám problém, ale s těmi lidmi jako takovými se neznám. Kolegy Vašiny jsem se na to ptal opakovaně. Pokud by to směřovalo k nějaké užší spolupráci, nezbylo by mi nic jiného než to nějak řešit,“ sdělil Kerndl.

Podle něj se však aktivity nového uskupení hodí stranám napříč politickým spektrem, protože nastoluje témata a kritiku, kterou by si jiné tradiční strany dovolit nemohly. To se ukázalo třeba při senátních volbách, kdy Slušní lidé veřejně podpořili v Brně lidovce Stanislava Juránka. V Blansku pak bývalého cyklistu Jozefa Regece, který kandidoval za Stranu soukromníků.

V neformální alianci s židenickou ODS také Slušní lidé úzce spolupracují s židenickým spolkem SAZE, jehož předsedou je Jiří Kyjovský, člen ANO, a místopředsedou Karel Bernášek, bývalý místostarosta za ČSSD.

Patrný i příklon k části ODS

Hnutí už zaujalo i analytiky sociálních sítí. Nově se mu podrobně na svém blogu Databoutique věnoval expert Josef Šlerka. Zkoumal preference víc než tří stovek nejaktivnějších fanoušků, kteří stojí za čtyřiceti procenty lajků. Facebookové stránky Slušných lidí přitom označilo nebo sleduje celkem 16,5 tisíce lidí. Došel k tomu, že jde o tři skupiny lidí: příznivce prezidenta Miloše Zemana, osoby inklinující k propagandistickému webu Parlamentní listy a ty, kdo jsou nespokojení se stavem společnosti.

Druhá skupina jsou spíše pravicové a nacionalistické subjekty ve spojení se silně protiimigračními a antiislamistickými médii a politiky jako Petr Robejšek nebo Václav Klaus mladší. Třetí pak má spojení se skupinou, která má silný příklon k Brnu a s rváčskou scénou.

„Tyto skupiny se volně prolínají. Z analýzy se dá poznat, že fanoušci hnutí reprezentují nějaký typ ideologie, který bývá pod zvýšeným dohledem bezpečnostních služeb státu, to je celkem evidentní. Na druhou stranu od nebezpečí na Facebooku k nebezpečí ve skutečnosti bývá daleko,“ zhodnotil Šlerka. Podle něj je z analýzy patrný i příklon k části ODS. „Jádro fanoušků Slušných lidí velmi silně inklinuje ke konzervativní nacionální pozici, ať už ji reprezentují pravicové strany nebo Miloš Zeman,“ dodal Šlerka.