Další starostova kaňka. Drahý projekt zadal bez výběrového řízení

Za městských 273 tisíc korun totiž nechal udělat projektovou dokumentaci na opravu sportovní haly, kterou však nevlastní město, ale soukromý Atletický klub. Navíc velkou zakázku zadal architektce Regíně Kubrické bez řádného výběrového řízení.

Lúčka se brání tím, že dokumentaci potřeboval k podání žádosti o dotaci na ministerstvo školství. Střecha budovy totiž před sedmi lety spadla pod tíhou sněhu, podobnou situaci letos řešili i v České Třebové. „Museli jsme konat rychle, na odeslání žádosti o dotaci jsme měli devět dnů. Zadání projektové dokumentace schválili radní,“ prohlásil starosta.

Podle Transparency International, právníka hodonínské radnice a opozice však tyto argumenty starostu neomlouvají. Podle interních pravidel radnice totiž na zakázku v takovém rozsahu musí být vypsáno výběrové řízení - už při zakázce nad 50 tisíc by mělo dojít k oslovení tří zájemců.

„Lze uplatnit výjimku, která by se ale měla využívat jen v krizových situacích. Třeba když se stane havárie a je potřeba konat rychle. Dotační tituly mají své termíny a trvají zpravidla několik měsíců. Lze se na to připravit,“ uvedl právník města Hodonín Petr Spazier.

Dejte pět milionů, žádá starosta

Jako nevhodné označuje starostovo jednání i Martina Mikolášková, právnička organizace Transparency International, která bojuje proti korupci.

„Zákon jako takový neporušil. Zakázky do 500 tisíc nepodléhají prakticky žádným zásadním pravidlům. Radnice si většinou, podobně jako v Hodoníně, hranice pro vypsání výběrových řízení upravují. Pokud tedy starosta vnitřní předpis svého úřadu nedodržel, je to vzkaz především k místním občanům o tom, jak funguje vedení města,“ domnívá se Mikolášková.

Nejen na zadanou projektovou dokumentaci se ale bude opozice ptát na úterním jednání zastupitelstva. Lúčka se navíc snaží na samotnou opravu haly protlačit z městského rozpočtu pět milionů korun, zbylých dvacet má jít z dotace ministerstva školství.

Hodonínští zastupitelé přitom o starostově záměru budou rozhodovat už potřetí, dvakrát tento návrh neprošel. „Přesně proti dotacím pro soukromé subjekty koalice před zvolením sama bojovala. Nyní to již nevadí,“ podivuje se opoziční zastupitel Petr Buráň (Strana svobodných občanů).

Proti poskytnutí peněz na opravu haly z městského rozpočtu hlasovali i komunisté a ANO. „Pane starosto, vy tvrdíte, že je to náš atletický klub, ale můj klub to rozhodně není,“ strefoval se do starosty na posledním zasedání zastupitel Jan Navrátil (KSČM).

Starosta oponuje tím, že město přispívá i jiným organizacím, jež nespravuje. „Na sociální služby dáváme přes pět milionů ročně. Na sportovní organizace, které taktéž nespadají pod město, přes čtyři miliony. A tak můžu pokračovat. Velice mě mrzí, že se Svobodní řádně neinformují, jaká je situace, a obouvají se do mě,“ prohlásil Lúčka.

Děti nemají kde cvičit, upozorňuje ředitel školy

Oprava haly podle jeho slov bude pro město prospěšná, protože ji budou dopoledne využívat děti z hodonínských škol. „Současné prostory pro cvičení nestačí. Jinak bychom museli v budoucnu postavit novou tělocvičnu, to by vyšlo ještě dráž,“ říká starosta.

Stejně to vidí Antonín Slezák, trenér Atletického klubu, ředitel hodonínské základní školy U Červených domků a muž, jenž s radnicí stav poničené haly řeší.

„Skutečně nemáme kam děti vodit na cvičení. Je pravda, že město má poměrně novou sportovní halu, ale tam musíme platit jako každý jiný návštěvník. Situace je tak vážná, že teď v mrazech místo cvičení musíme vodit děti na procházky, protože nemáme k dispozici halu,“ popsal Slezák.

Tvrdí, že Atletický klub se nebrání tomu, aby byla hala v budoucnu za symbolickou korunu převedena na město.

„Starosta Lúčka je první, kdo se snaží situaci vyřešit. Na vypracování projektové dokumentace jsme měli málo času právě proto, že diskuse kolem opravy byla složitá. My jsme chtěli, aby šlo vše přes město, aby to bylo průhledné,“ tvrdí Slezák.