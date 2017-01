VIDEO: Ostříhat barbíny a nemluvit pořád o pocitech. VUT láká studentky

Video je první ze série, která cílí především na středoškolačky. „Hledali jsme způsob, jakým téma zobrazit, aby od něj náctiletí z generace Z neutekli po pár vteřinách a aby bylo srozumitelné i pro všechny ostatní,“ vysvětlil kreativec Jiří Fiala.

Cílem videa je zbořit předsudky, že se dívky na technické obory nehodí nebo jsou pro ně příliš náročné.

„Každý se někdy setkal se stereotypizací toho, co ženy mohou dělat. A je na čase, abychom se tím začali seriózně zabývat a připustili si, co všechno znamená žít v 21. století,“ uvedla režisérka klipu Karolina Zalabáková.

Podle evropského průzkumu středoškolačky často od technických vysokých škol odrazuje okolí či nízká sebedůvěra.

„Nevěří si na matematiku a fyziku, a to i přesto, že naše studie ukázala, že jejich obavy jsou zbytečné. Studentky jsou zodpovědnější, samostatnější a mají vynikající studijní výsledky,“ sdělila spoluautorka průzkumu Lucie Hudcová.

„Studentky v anonymní anketě například uváděly, že jejich učitel na střední škole jim radil, aby šly studovat raději ekonomiku nebo učitelství zaměřené na fyziku či matematiku, že pedagogická dráha je to pro ně vhodnější než technická škola,“ doplnila Hudcová, která na Ústavu radioelektroniky učí laserové technologie a vyvíjí optické bezdrátové spoje.

Říkali mi, že budu učitelka, vzpomíná ředitelka Googlu

Pilotní klip VUT připomíná, čeho všeho ženy-vědkyně dosáhly nebo s jakými vynálezy už přišly.

„Dostat Nobelovku za chemii, vynalézt cirkulárku, signální světlici, neprůstřelnou vestu, injekční stříkačku nebo stěrače, dokázat existenci temné hmoty do vesmíru, umožnit vznik wi-fi. Tohle už jsme dokázaly,“ připomíná video.

V dalších krátkých snímcích vystupují úspěšné ženy jako ředitelka české a slovenské pobočky společnosti Google Taťána Le Moigne.

„Všichni mi říkali, že budu učitelka nebo lékařka. Jenže mě bavila i matematika. Nakonec jsem šla studovat informatiku. Obor digitálních technologií je nesmírně perspektivní, dobře placený a velmi flexibilní,“ přiblížila Le Moigne.

„Takže pokud budete mít tři děti, ale zároveň budete vědět jak navrhovat weby, jak pracovat s daty, nebo dokážete točit videa na YouTube, tak vás lidé budou chtít,“ oznamuje Le Moigne.

Více žen v technických oborech pomůže trhu práce

Celkový podíl žen na VUT, které je počtem studentů největší technickou univerzitou v republice, pozvolna roste. Zatímco v roce 2010 zde studovalo 23 procent žen, v tomto akademickém roce je to přes 28 procent.

„Letošní kampaní Sem patřím chceme oslovit uchazečky o studium, ale zároveň bychom rádi otevřeli celospolečenskou diskuzi na téma nedostatku žen v technických oborech,“ prohlásil rektor VUT Petr Štěpánek.

„Podle odhadů Evropské komise bude v budoucích letech chybět v oblasti informačních a komunikačních technologií až 900 tisíc pracovníků. Pokud by se nám podařilo získat dostatek žen pro studium technických oborů, výrazně by to pomohlo trhu práce. Samozřejmě ale máme i nadále zájem o kvalitní středoškoláky,“ dodal Štěpánek.