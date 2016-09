Kvůli migrantům nás se Stropnickým vyhodili z hospody, líčí Hollan

Incident se stal ve čtvrtek večer v hospodě v centru Brna. „Na Matěje Stropnického začali verbálně, avšak důrazně a s výhrůžkami násilí útočit nějací borci, že on rozhodně do této hospody nesmí. Bylo to velmi nepříjemné, ne jen hospodské tlachání,“ tvrdí Hollan (Žít Brno) na Facebooku.

Skupina v čele se Špíškem podle něj vyhazovala z hospody jeho, Stropnického a místopředsedu Strany zelených Michala Bergra.

„Vypadni, nebo ti rozbijeme hubu. Dopiješ to pivo a vypadneš pryč, do týhle hospody už nepáchneš, tady pro tebe není místo. Stropnickýho sem tahat nebudeš. Refugees not welcome,“ líčí Hollan, co si v hospodě vyslechl.

Jeho facebookový status už sdílely různé osobnosti z politiky i kultury jako například senátorka Eliška Wagnerová nebo režisér Břetislav Rychlík.

Šestkrát mně řekl, ať odejdu z hospody, říká Stropnický

Špíšek iDNES.cz řekl, že nikomu nevyhrožoval a nebyl hlavním iniciátorem roztržky.

Obhájce Richard Špíšek

„Seděl jsem s kamarádem na pivu. Viděl, jak jde do hospody Hollan a Stropnický. Neudržel se a šel za nimi diskutovat. Ani nevím, co si řekli, nebyl jsem u toho. Stál jsem venku. Kamarádovi jsem řekl, ať se na to vykašle a nedělá potíže,“ tvrdí Špíšek, který je známý jako advokát Američana Kevina Dahlgrena, kterému hrozí doživotí za čtyřnásobnou vraždu v Brně-Ivanovicích.

Špíškův kamarád jeho verzi podpořil příspěvkem do diskuze pod Hollanův status. „Se vší vážností prohlašuji, že Stropnického i Hollana jsem včera poslal do pi.. já a udělám to při každé příležitosti. Prezentuji tak svůj názor a je to něco, s čím musí pseudopolitici tohoto typu počítat,“ napsal.

Kdo útočil, nedokáže Stropnický rozsoudit. Říká, že Špíška nezná a nedokáže tak říct, zda ho v hospodě oslovil on.

„Přišel ke mně proplešatělý pán, který byl zjevně v podnapilém stavu. Asi šestkrát mně řekl, že mám odejít z hospody, protože tam nemám co dělat. Zeptal jsem se ho, v čem se mnou v názorech nesouhlasí. Nedokázal mně odpovědět. Raději jsem z hospody odešel,“ popsal situaci Stropnický.