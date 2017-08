Dotace nesehnal, tak Berousek opravuje nejužší hotel střední Evropy za své

Kolem slavného brněnského hotelu Avion je poslední rok rušno. Dělníci z budovy v České ulici vyvážejí suť a dovnitř vnášejí stavební materiál, vyspravují fasádu a vyměňují skla.

„Opravy jsou asi ve druhé třetině. Do konce září bychom chtěli být hotoví s hrubou stavbou, pak začneme dělat interiéry, nábytek a podobně. Máme zpoždění, přesto doufám, že do konce roku bude hotovo,“ podotkl majitel funkcionalistické památky Stanislav Berousek, který pro MF DNES o rekonstrukci Avionu po dlouhé době promluvil.

Malé plány se 40 metrů vysokou budovou rozhodně nemá. Poté, co se mu v minulosti na její opravu nepodařilo získat dotace a nenašel se žádný zájemce, který by ji odkoupil, se překvapivě loni do rekonstrukce pustil sám. Hotel s 37 pokoji, kavárnou a dvěma restauracemi však už provozovat nechce. Zájemců o pronájem má prý několik.

„Už jsem jednal s lidmi, kteří provozují hotel Hilton v Košicích a Bukurešti. Ti by se mi líbili nejvíc. Jenže oni by chtěli, abychom to dělali spolu, a to se mi už nechce. Chci mít pokoj. Uvidím, jak to nakonec dopadne,“ popsal Berousek, jenž prý na stavbě tráví šest dní v týdnu od rána do večera.

Kolik peněz ho oprava nejužšího hotelu ve střední Evropě – na šířku měří pouhých osm metrů – přesně stojí, prozradit nechtěl. „Když spočítáte, kolik dohromady stály rekonstrukce vil Tugendhat a Stiassni, budete na částce, na kterou jsem se dostal já,“ sdělil pouze.

Památkáři napjatě čekají, jak bude vypadat vnitřek

Opravy obou vil vyšly na 350 milionů korun. Berousek, jenž prý peníze z dotací nemá, přitom původně počítal s 80 miliony. „Stát, Jihomoravský kraj nebo Brno mi nedaly ani padesát halířů,“ postěžoval si.

Jestli je však skutečně žádal, se ověřit nedá. „Byť se jedná o památkově chráněnou budovu, není v majetku města, takže se k žádostem o dotace nemůžeme vyjadřovat,“ uvedla mluvčí brněnského magistrátu Kateřina Gardoňová.

Berousek podle svých slov teď má příjmy hlavně ze čtyř prostor, které pronajímá. Jednou z nich je i dům na adrese Česká 9, kde se nachází solární studio Sun City a dříve v přízemí sídlil obchod Tchibo.

Na opravy Avionu dohlíží odbor památkové péče Jihomoravského kraje a občas přijdou na kontrolu i pracovníci z Národního památkového ústavu (NPÚ). Ti oceňují především fakt, že vlastník chce budovu vrátit do podoby, jak ji navrhl významný architekt Bohuslav Fuchs ve 20. letech minulého století.

Nyní napjatě očekávají, jak budou vypadat vnitřní prostory. Žádný návrh totiž zatím neviděli. „Pan Berousek možná trošku podceňuje projektovou přípravu. My bychom rádi na podobě interiérů participovali. Hrají koneckonců prim,“ poznamenal Tomáš Vícha z NPÚ.

Na hvězdičkách nezáleží

Berousek zatím vychází z projektu renomované architektky Evy Jiřičné, který spolu vypracovali už v roce 2009. Pokojů se však netýká. Na Jiřičnou se proto prý znovu obrátí. „Počítáme, že Evička nám přijede pomoct. Potřebuje to její něžnou ruku,“ pousmál se Berousek. „Zatím mě neoslovil. Napřed bych se musela podívat, co už tam udělal,“ reagovala Jiřičná.

Fuchsova návrhu, který částečně zničily necitlivé opravy z 80. let, se Berousek chce držet co nejvíce. Podle dochovaných fotografií znovu zaoblí zděné zábradlí schodiště.

A před časem se potýkal s otázkou, jak vrátit funkčnost v učebnicích architektury vyzdvihovaným luxferům. Tedy skleněným tvárnicím, kterými pronikalo do hotelu světlo. Teď slunečním paprskům brání zeď vedlejšího obchodního domu Vágner. „Luxferový kříž asi nakonec uměle prosvětlíme, aby to zase vypadalo jako z fotografií ze 30. let,“ přiblížil Berousek.

Z plánu udělat na střeše vysoké budovy Fuchsovo muzeum, který loni při zahájení oprav prezentoval, nakonec slevil. Místo toho by byl rád, kdyby se na střešní terase scházeli lidé, bavili se, poslouchali hudbu a tancovali.

Počet hvězdiček pro Berouska prý podstatný není. Přeje si, aby Avion získal certifikát Design hotel, kterým se může na světě pyšnit jen několik stovek hotelů. V Česku například pražský Josef, na němž se rovněž podílela Jiřičná.

Ta ale příliš optimistická není. „V očích mých i v očích pana Berouska je to možná významná budova, ale když se zahraničnímu úředníkovi zmíním o českém funkcionalismu, moc mu to neřekne,“ podotkla. „Každopádně je úžasné, co Fuchs na tak malé parcele udělal, a já doufám, že se panu Berouskovi podaří hotel znovu v plné kráse otevřít,“ dodala.