„Hotel hrůzy“ se chystá na otevření. Nabídne čtyři hvězdy a 70 automatů

Zhruba dvacet let strašilo řidiče jedoucí po D1 z Brna na Prahu betonové torzo hotelu u Popůvek. Dům hrůzy se mu říkalo. Loni se do jeho oprav pustila společnost Lado Invest City a původní hotel Extra přestavěla na hotel Victory.

Otvírat chtěla do Velké ceny, ale jelikož se ještě dokončují interiéry, první návštěvníky přivítá až za několik týdnů. „Rádi bychom nabídli ubytování lidem, kteří přijedou na strojírenský veletrh, nemůžu však nic slíbit,“ přiznal jednatel investorské společnosti Pavel Binar.

Mezinárodní strojírenský veletrh začíná 3. října a je největší akcí brněnského výstaviště.

Kasino se ale pravděpodobně otevře už o něco dříve. Je už totiž téměř hotové. Hráčům nabídne sedmdesát hracích automatů a několik stolů pro živou hru - Black Jack, ruletu a poker.

Hotel čeká na dokončení restaurace. V ní zbývá udělat nejvíce práce. „Jestliže chceme dosáhnout certifikace čtyři hvězdy superior, musíme otevřít zároveň s restaurací,“ vysvětlil manažer hotelu Jan Strnad. Majitel restaurace Jiří Lešikar odhaduje, že by to mohli stihnout do 1. října.

Vedení Popůvek je spokojené, odpůrci mají strach z hazardu

Názory obyvatel Popůvek na kasino se liší. Většina z nich je ráda, že dům hrůzy konečně někdo přestavěl, jiní se bojí, že se do obce budou stahovat gambleři.

Historie „domu hrůzy“ V roce 1994 si společnost Euresta ve spolupráci s firmami Extra Bau a Vojenskými stavbami vysnila hotel, v němž bude akvárium s živým žralokem, luxusní restaurace a posilovna. Ještě ten rok se začalo stavět, jenže kvůli finančním problémům a nedořešeným majetkovým tahanicím práce skončily už o dva roky později. Prostavělo se tam tehdy zhruba 130 milionů korun.

V roce 2000 budovu odkoupil podnikatel a bývalý jednatel společnosti Euresta Bedřich Hnilica. Tahanice však pokračovaly a hotel dál chátral.

Budova znovu změnila vlastníky v roce 2008. Její majitelé Rostislav Horčička a Jiří Trčka ji pak loni prodali společnosti Lado Invest City za 56 milionů korun. Ta chce hotel otevřít v nejbližších týdnech.

„Kasina mají zisk hlavně z automatů. V těch lepších jich mají třeba jenom 20 jako doplněk k živým hrám a zisk jim to generuje. Tím, že tam mají sedmdesát automatů, dávají najevo, co upřednostňují,“ upozornil Martin Svoboda z organizace Občané proti hazardu.

Vedení Popůvek ale kasino vítá. Do obecního rozpočtu díky němu přitečou nemalé peníze z daní. S firmou Lado Invest City uzavřela radnice smlouvu, že do konce volebního období nevydá žádnou vyhlášku, která by hazard zakazovala.

Společnost Popůvkám na oplátku garantovala, že pokud stát změní zákon, podle něhož obce dostávají peníze z daní z hazardu, doplatí ztrátu až pět milionů korun ročně.

„Ten dům by pouze z hotelu a restaurace mohl těžko ekonomicky přežít a díky kasinu má ekonomický potenciál, aby mohl dlouhodobě fungovat,“ dodal Binar.

Nocleh za dva tisíce korun, za stovku menu neuvaří

V hotelu je celkem 47 pokojů, z toho osm apartmánů. Ty jsou na rozdíl od standardních pokojů se sprchovým koutem vybavené vanou. Všechny pokoje jsou dvoulůžkové - standardní s manželskou postelí, nebo takzvaná twin varianta se dvěma oddělenými lůžky.

Cena za osobu a noc činí 1 990, pro dva 2 190 korun. Apartmán je o 800 korun dražší. V ceně budou mít hosté i snídani.

Hotel cílí na firemní klientelu. S tím, že by se v něm ubytovávali hráči, kteří primárně do objektu na okraji Popůvek zamíří kvůli hazardu, spíše nepočítá.

„Naším ideálním klientem je firma, která se ubytuje na dvě až tři noci a udělá si konferenci, protože součástí restaurace je meeting room pro sedmdesát osob. Samozřejmě určité procento budou tvořit klienti, kteří pojedou kolem a rozhodnou se ubytovat bez rezervace,“ popsal Strnad.

Naopak právě pro lidi, kteří zrovna pojedou kolem, má být určená restaurace. „Po cestě z Prahy do Brna po D1 se kromě fast foodů nebo motorestu Melikana skoro nikde nedá stravovat. Nebudeme nabízet menu za 115 korun i s dezertem, ale ani to nebude jídlo za 600 korun,“ sdělil své plány Lešikar.