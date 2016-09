Louky v Lednici chrání UNESCO. Teď tam má vyrůst hřiště na fotbalgolf

Dolní louky se nacházejí na okraji Lednice, jsou součástí památkové zóny UNESCO, přírodního parku Niva Dyje a místo chrání i Natura 2000. K tomu se navíc objevuje v aktivní záplavové zóně a v ochranném pásmu vodního zdroje.

Přesto právě tady chce soukromý investor zasázet do země betonové skruže, vytvořit umělé vyvýšeniny a jámy pro fotbalgolfové hřiště. A místní se děsí, že k tomu přibude i budova se zázemím klubu či parkoviště pro desítky aut.

Panika mezi lidmi, kteří bydlí v sousedství luk, vyústila v petici, kterou se stavbě fotbalgolfového hřiště brání.

„Hřiště připravujeme už rok. Máme – až na poslední – všechna potřebná povolení od památkářů, ochranářů, stavebního úřadu a dalších. Záměr jsme chtěli zveřejnit během podzimu, až budeme mít všechny dokumenty, a předstoupit s nimi před radu, zastupitelstvo a občany Lednice,“ vypočítává Kamil Masný z České fotbalgolfové asociace.

Zámek v Lednici každoročně přitahuje statisíce turistů, patří mezi nejnavštěvovanější místa v tuzemsku.

Spousta místních lidí je ale už teď zásadně proti. „Rádoby podnikatelé chtějí zhuntovat kus krásné země. Kančí obora a okolí je krásný unikát a věřím, že nám všem záleží na jeho zachování. Nechceme tady přeci disneyland!“ říká David Mahovský z Lednice, který petici pomáhá šířit.

Podle Masného, který chce sportoviště vybudovat, ale převažují pozitiva. Je přesvědčen, že nové hřiště pomůže udržet v Lednici déle turisty a na území nebude mít žádný dopad.

Co tam vlastně bude?

Ledničtí jsou naštvaní hlavně proto, že o plánovaném projektu nic netušili. Vyjádřit se k němu zatím nemohli ani ti, jejichž pozemky s loukami bezprostředně sousedí.

Fotbalgolf Fotbalgolf je sport, který propojuje fotbal a minigolf. Hráči se snaží na co nejméně kopů (dotyků) dostat míč do jamky. Osmnáctijamková hřiště zahrnují přírodní, ale i umělé překážky.

„Chcete zásadně zasáhnout do přírodního biotopu a také našeho soužití a nemáte potřebu nás informovat?“ napsala zastupitelům iniciátorka petice Klára Rothscheinová, za jejímž domem má hřiště být.

Obává se hlavně zničení přírodních hodnot – na loukách se objevuje mimo jiné třeba kriticky ohrožený skokan ostronosý či kudlanka nábožná. Lidé sem chodí pozorovat luňáky, srnce, čápy a volavky. Ledničtí tvrdí, že stavba hřiště by představovala i komplikace v dopravě. Úzká ulice vedoucí k lukám je už nyní v sezoně ucpaná. A denně jí projedou tisíce cyklistů křižujících Lednickovaltický areál. Obec už tady musela omezit vjezd aut a povolila jej jen rezidentům.

A právě na konci této ulice má podle místních vzniknout parkoviště až pro dvě stě aut a zázemí pro hřiště včetně klubové budovy či restaurace. Investor o tom jedná s majitelkou posledního pozemku v ulici Ludmilou Michalicovou: „Nabídli mi, že opraví dům a investují do restaurace, kterou provozuji. Chtějí za to podíl na zisku.“

V oblasti je totiž stavební uzávěra, kvůli které není možné budovat nové zařízení, a pohostinství Michalicové je nejblíž plánovanému hřišti.

Panika vznikla z neověřených informací, myslí si starosta

Nikdo z Lednice přitom netuší, jak je vlastně projekt daleko. Lidé vycházejí jen z informace na webu fotbalgolfové asociace, že hřiště už je ve výstavbě. Investor se navíc ohání dokumentem s podpisem starosty obce Libora Kabáta, který měl záměr povolit. A to místní nadzvedlo nejvíc. Se stížností se obrátili na krajský úřad i místní poslance.

Dokument, který investor drží v rukou, ovšem nemá de facto žádnou hodnotu. Starosta v něm jen potvrdil, že obec nemá námitky, aby se pokusil na svých pozemcích hřiště zřídit. A poněkud skepticky se vyjádřil k tomu, jestli je to vůbec možné s ohledem na střet podnikatelova zájmu s památkáři i ochranou životního prostředí.

„Je jejich právem snažit se o realizaci svého záměru na svých vlastních pozemcích,“ říká o investorech starosta Libor Kabát.

Odmítá však, že by bez souhlasu zastupitelstva vydal nějaké povolení.

„Pokud si někdo vyloží fakt, že nás informovali o svém záměru, tak, že s ním tím pádem všichni souhlasí, potom nerozumí, jak fungují úřady ve věcech povolování,“ říká s tím, že panika mezi lidmi vznikla právě z neověřených informací.

Obec záměr ještě vůbec neřešila. „Jestli se to bude dál vyvíjet a dostaneme nějaké rozhodnutí orgánů státní správy, co se týká ochrany památek a životního prostředí, tak se tím budeme zabývat. Ale nevím, zda je v tuto chvíli vůbec čím,“ podotkl Kabát.

Tomu, že by v chráněném území mělo vzniknout třeba obří parkoviště, sám nevěří. „My sami nemůžeme vyjednat s památkáři stavbu parkoviště v místech, která nejsou zdaleka pod takovou ochranou,“ podotýká Kabát.

Popírá to i Masný. „Je to výmysl. Najednou se tam bude pohybovat jen pár lidí, kteří využijí stávající zpevněné plochy. Nemyslím, že by tam bylo zároveň víc než deset aut,“ řekl Masný.

V podobné situaci už přitom v Lednici jednou byli. Před sedmi lety sepisovali petici obdobnou. Tenkrát se bránili proti změně územního plánu, která by na loukách dovolila klasické golfové hřiště. Ze záměru nakonec sešlo.