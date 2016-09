Rána pěstí a slzný plyn. Agitátor z předvolebního stánku bránil letáky

Na strážníky se obrátil muž, který na rohu Nádražní a Masarykovy ulice agitoval v předvolebním stánku.

„Incident prý vyvolal čtyřiadvacetiletý mladík, který když procházel okolo, požádal o větší množství letáků, které vzápětí vyhodil do odpadkového koše,“ uvedl mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Muž ze stánku ho dostihl a zeptal se, zda se neviděli už minulý týden, kdy ho nápadně podobný člověk vulgárně urážel.

„Přiznal, že to byl on. Začali se postrkovat a poté, co mladík pěstí údajně udeřil poškozeného do oka, použil proti němu muž slzný sprej. Hlídka zavolala záchranku,“ dodal Ghanem.

Případ se pravděpodobně dořeší ve správním řízení kvůli podezření z přestupku.