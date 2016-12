Mladíci se rvali v tramvaji, došlo i na kopanec. Řidič přivolal hlídku

Pětadvacetiletý muž hlídce řekl, že se zastal hocha, kterého urážela trojice mladíků ve věku šestnácti až osmnácti let.

„Pak se ale prý pustili do něj. Jeden z trojice mladíků se údajně vyšvihl pomocí madel do vzduchu a snožmo jej kopl do břicha tak razantně, až ho srazil na podlahu,“ přiblížil mluvčí Městské policie Brno Michal Simandl.

Mladíci ale hlídce vysvětlovali úplně jinak. „Tvrdili, že se pouze bránili napadení, se kterým začal mladý muž zcela bezdůvodně,“ nastínil Simandl.

Případem se bude zabývat úřad městské části ve správním řízení.