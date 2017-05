Vědci v Brně pracují na „rychlejší wi-fi“. Internet rozšíří LED žárovkami

„Technologie, kdy se data přenáší pomocí LED žárovek, nabízí totiž mnohem větší kapacitu a přenosové rychlosti než klasická wi-fi,“ vysvětluje Aleš Dobesch, vedoucí výzkumného týmu z VUT, jenž na projektu spolupracuje s univerzitou v portugalském Aveiru.

Vyšší rychlost a téměř nelimitovaná kapacita přenosu je podle vědců možná díky tomu, že se jedná o ničím neomezené světlo, na rozdíl od licenčně regulovaných rádiových frekvencí, jež využívá wi-fi.

Nová technologie bezdrátového přenosu, známá jako li-fi, tak nabízí řešení pro dnešní dobu, kdy stále narůstají požadavky na přenosové rychlosti i množství přenášených dat.

Dobeschův tým řeší především modelování šíření světelného internetového signálu v místnosti, tedy to, kam nejlépe umístit LED žárovky, aby bylo možné šířit informace všude a žádný kout se neocitl bez signálu. V budoucnu tak postačí připojení k internetu a mít rozsvícené speciální LED žárovky v pokoji, které signál ponesou.

Pro chytré telefony i tablety

„Princip je prostý. Jednoduše řečeno, je-li žárovka rozsvícená, reprezentuje logickou jedničku, pokud je zhasnutá, logická hodnota se rovná nule,“ odkazuje Dobesch k binárním kódu, ve kterém počítače a všechny nové technologie pracují. Rychlým a lidskému oku neviditelným spínáním je tak možné data přenášet.

Ani přijímání takového signálu nebude nijak složité. Podle Dobesche to klidně zvládnou chytré telefony či tablety.

Kromě domova nebo kanceláří půjde li-fi využít také v dopravě, kdy auta budou komunikovat s lampami či semafory na silnicích. Ty už tak neposlouží pouze k tomu, aby osvítily silnice nebo řídily dopravu v křižovatkách, ale také na to, aby rychlým problikáváním přenesly informace do palubního počítače v autě.

Řidič by tak měl k dispozici zprávy o aktuální dopravní situaci, kolonách nebo případných objížďkách hned, jakmile projede pod některou z lamp či pod semaforem.

Připojení na tento nový přenos internetového signálu nemusí být hudba daleké budoucnosti. „Spekuluje se, že tato technologie bude součástí sítí páté generace, čili 5G,“ říká Dobesch.

Technologicky novince nic nebrání

Právě této nové technologii už dnes začíná postupně uvolňovat místo signál pozemního televizního vysílání v rámci druhé vlny digitalizace. V novém formátu označovaném jako DVB-T2 postupně začalo vysílání v některých částech České republiky, úplný přechod má být dokončen v roce 2021. Poté se tedy dá očekávat i nová bezdrátová technologie přenosu dat.

„Technologicky tomu nic nebrání. Teď je třeba vyvinout prototypy a následně nalézt způsob, jak je vyrábět levně a masovým způsobem,“ říká Petr Hliněný, proděkan pro výzkum na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity.

Odborníci však nepředpokládají, že nová přenosová technologie bleskurychle a zcela nahradí hojně využívanou wi-fi. Největším negativem li-fi je totiž paradoxně právě světlo. Kde se totiž LED žárovky nerozzáří, tam nebude ani internet.

„Právě proto se nedá čekat, že by tato technologie v budoucnu hrála dominantní roli,“ odhaduje Hliněný s tím, že první místo v bezdrátovém přenosu si tak nejspíš i nadále uchová wi-fi.

Sám Dobesch však nemluví o velké revoluci v přenosu dat, ale spíše o nové možnosti, zejména v kancelářích, kde se celé dny svítí, nebo právě v dopravě.

„Venku by to teoreticky šlo, ale tam je plno jiných rušivých světelných signálů, takže je to technologicky složité,“ dodává. Proto spíš předpokládá, že se obě technologie podaří zkombinovat.