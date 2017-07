V Česku jsou slevy pořád, nižší cena se stává běžnou, říká šéf outletu

Tržby centra meziročně narostly o 13 procent na 1,7 miliardy korun, ukazují před několika dny zveřejněné statistiky. Ředitel Freeportu Jan Procházka to označuje za historický výsledek.

„Daří se nám zlepšovat kvalitu nabízených služeb. Loni jsme investovali do infrastruktury a modernizace stávajících či nových obchodů přibližně 20 milionů korun,“ vysvětluje ředitel.

Významnou investicí bylo například vybudování kruhového objezdu nebo rozšíření parkoviště.

Jak může dnes fungovat outletové centrum, když jsou celoročně slevy téměř všude? Doplácí některá centra na slevy?

Posledních zhruba šest let můžeme pozorovat jakousi slevovou spirálu v maloobchodě. Značkové prodejny se z různých důvodů uchylují ke slevám nabízeného zboží během roku mimo hlavní slevová období. Zákazníci logicky raději nakupují zlevněné zboží. Nižší cena se tak často stává pro lidi cenou obvyklou. Obchodník tak ale přichází o část své marže a některé jeho provozovny se mohou stát ztrátovými. Přitom právě outlet byl stvořen jako prostor, kde by obchodníci mohli doprodat přebytky a loňské kolekce ve slevě, aniž by to ovlivnilo jejich tržby v maloobchodě.

V zahraničí jsou outlety běžnější než v Česku. V čem je hlavní rozdíl?

V zahraničí úspěšně funguje outletový byznys desítky let a stal se oblíbeným konceptem široké skupiny zákazníků. Těží tam z větších spádových oblastí, vyšší kupní síly zákazníků, preference značkové módy a také z širokého zastoupení módních značek v jednotlivých zemích. V zahraničí není obvyklé nabízet v maloobchodě během roku, vyjma letních a zimních výprodejů, výraznější slevy značkové módy, což je jistou konkurenční výhodou outletů.

Jan Procházka Vystudoval VŠE v Praze, je inženýrem mezinárodního obchodu . Má zkušenosti ze stáží v USA, Kanadě, Jihoafrické republice a v Mongolsku.

V čem spočívá to, že garantujete slevu ve všech obchodech? Je to nižšími nájmy? Nebo například tím, že jsou v obchodech starší a levnější kolekce?

Freeport garantuje veškeré ceny o minimálně třicet procent nižší, než je běžná maloobchodní cena. To je standard outletových center všude ve světě. Průměrná výše slevy nabízeného zboží je však v našem centru ještě vyšší. Je to dáno především tím, že světové značky mají zkušenost s outletovým prodejem. Na rozdíl od českého trhu doprodávají loňské kolekce výhradně v outletu, tím si zajistí dostatek zboží pro outlet a zároveň obvyklou cenovou hladinu ve svých maloobchodních prodejnách. Velkou část nabídky značkových obchodů dnes tvoří kvalitní zboží vyrobené přímo pro outlety, dále jsou to skladové zásoby a vzorky.

Co je hlavním příjmem centra – procenta z prodejů zboží, nebo nájmy?

Naším hlavním příjmem je obratové nájemné. Tržby obchodníků našeho centra rostou již osmým rokem, někde v řádu desítek procent. Takže nás to těší.

Vy sám nakupujete rád? Chápete rodiny, které tráví víkend korzováním po nákupních centrech?

Součástí mé práce jsou právě kontroly obchodních center, obchodů a nabízeného sortimentu. Proto možná ve volném čase dávám před nákupy přednost rodině, přírodě a sportu. Rodinné nákupní výlety však chápu. Z našich zákaznických průzkumů vyplývá, že většina návštěvníků spojuje výlet do Freeportu s dalším vyžitím a zábavou v přilehlých zábavních střediscích.

Freeport stojí na hranicích. Jezdí do něj více Češi, nebo Rakušané?

Zhruba polovina zákazníků jsou našinci, druhá pak cizinci, jde právě zejména o Rakušany. Ti jsou pro nás důležití nejen s ohledem na kupní sílu, ale mají i historicky delší zkušenost s outletovým konceptem, kvalitním servisem a přístupem k lidem. Proto u nás lze za všechno zboží platit i v eurech a my tak vlastně „přijali“ evropskou měnu již v roce 2003.

A co je to, na co čeští zákazníci slyší především – značka, nebo sleva?

Mezi Čechy zájem a ochota kupovat módní oblečení v posledních letech roste. Stojí za tím nejen lepší kondice české ekonomiky, ale i širší nabídka značek a zboží. Cena je pro českého zákazníka stále důležitá, ale zároveň musíme neustále zvyšovat kvalitu servisu a rozšiřovat v tomto směru nabídku. Zároveň Češi vedle nákupů očekávají, že v centrech mohou relaxovat nebo se zabavit. Proto se zaměřujeme i na pořádání různých akcí.

Dá se říci, který den je nejsilnější, kdy lidé nejvíce utrácejí, a naopak? Jak moc Rakušany oslovuje nedělní otevírací doba, když je v jejich zemi povinně zavřeno?

Jednoznačně lze říct, že patříme mezi typická víkendová centra. Právě o víkendech generuje naše centrum více než polovinu z celkových tržeb. Na rakouské straně získáváme výhodu zhruba 70 dnů v roce, kdy jsou tamní obchody zavřené. I proto je nárůst tržeb našeho centra v neděli a ve státní svátky výrazně vyšší. V případě státních svátků je to až pětinásobek průměrné denní tržby.

Co pro vás tedy znamená nový zákon o regulaci prodeje ve vybrané státní svátky?

Citelnou ztrátu. Obzvlášť v případech, kdy je český státní svátek shodný s rakouským nebo když připadne na víkend. Naše dosavadní zkušenosti ukazují, že zájem o nákupy během svátků neopadá, naopak o Velikonočním pondělí, kdy byly v našem centru otevřeny pouze malé prodejny, jsme zaznamenali výrazný nárůst návštěvnosti i přesto, že jsme předem informovali o omezeném provozu. Bohužel nejvyhledávanější obchody právě větších formátů musely zůstat zavřené, a tudíž klesly denní tržby centra zhruba na polovinu. Proto tento zákon vnímám jako diskriminační pro obchodníky a pro zákazníky omezující a navíc chaotický. Velká část Čechů dodnes neví, kdy zákaz bude platit a kdy ne, z rakouské strany to neví prakticky nikdo. Nezbývá nám než informovat lidi nejen o omezení provozu centra, ale i o tom, že v jiných svátcích je otevřeno bez výjimky.

Co se změnilo po tom, co Freeport koupili před dvěma lety rakouští investoři APM Holding a Betha Zwerenz & Krause, kteří vlastní také podobné centrum Parndorf u Vídně? Vyměnili se lidé v managementu?

Ne, na české straně nedošlo k žádným personálním změnám v managementu centra. V rámci korporátní strategie jsme sjednotili logo, vzhled webových stránek. V oblasti managementu byly zavedeny jednotné řídící procesy. Oboustranně využíváme znalostí cílové skupiny rakouských zákazníků a osobních kontaktů se stávajícími i potenciálními nájemci.

Freeport a pražské Štěrboholy – jsou jen dva velké outlety na Česko dostačující?

Trh outletových center je u nás sám o sobě vysoce konkurenční, jeho spádovou oblast tvoří okruh 100 kilometrů. Česká republika je limitována svou velikostí například ve srovnání s většími a lidnatějšími zeměmi. Získat vhodné nájemce není vůbec jednoduché. Souvisí to s mnoha specifickými požadavky na provoz outletové prodejny, jako jsou ceny trvale nižší o minimálně třicet procent, atraktivní nabídka zboží, prvotřídní zákaznický servis a vhodné konkurenční prostředí.

Jen otevřít centrum proto nestačí. Aby se vám dařilo, musíte si mezi lidmi získat důvěru, vybudovat reputaci, musíte je přesvědčit, že právě vaše centrum je zárukou nákupu kvalitního zboží a jistoty nadstandardních služeb a především jim musíte nabídnout požadovaný výběr vyhledávaných módních značek. Až potom se k vám lidé budou rádi za nákupy vracet, a navíc dají o své dobré zkušenosti vědět i ostatním. Freeport byl jako vůbec první outletové centrum v Česku otevřen v roce 2003. Od počátku upřednostňujeme světoznámé a kvalitní značky, které mají s provozem outletových prodejen dlouholeté zkušenosti.

Chystáte v nejbližší době nějaké změny?

Po letech usilovné práce na vyladění skladby obchodů můžeme letos představit další módní značky. Otevřeli jsme nové obchody Lee Wrangler a Pierre Cardin, oblíbená značka Tom Tailor má novou velkoformátovou prodejnu na 600 metrech čtverečních. Do větších prostor se přestěhoval Hervis Sports. V příštích týdnech otevřeme v nových prostorách a na ještě větší ploše známou značku Guess. Na září pak připravujeme otevření prodejny s.Oliver. Do konce roku plánujeme rozšíření nabídky restaurací o oblíbené Burger King a Starbucks.