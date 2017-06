V Brně stěhují divadlo, tisíce kostýmů museli pověsit na lešení

Začala tak největší rekonstrukce v dějinách divadla za více než 600 milionů korun a bude trvat více než rok. A také začíná stěhování.

„I když se oficiálně budova uzavřela až teď, balíme a stěhujeme už od dubna,“ říká Zuzana Žáková Klimplová, mluvčí Národního divadla Brno, pod které budova Janáčkova divadla spadá. Jako první putoval na šesti nákladních autech archiv, který potřebuje správnou vlhkost a teplotu. Největší starosti ovšem měli divadelníci s fundusem, který osahuje 14 tisíc kostýmů.

„Je tak rozsáhlý, že jsme museli do náhradních místností postavit lešení o ploše zhruba 400 metrů, aby bylo šaty kam pověsit,“ upřesňuje mluvčí. A stejné to bylo i s vytipováním prostor na uskladnění hudebních nástrojů, mezi které patří i 23 pianin a 21 koncertních křídel.

Tři desítky dělníků budou stěhovat až do konce června. Musejí sbalit a přemístit dekorace, techniku zvukařů a osvětlovačů, materiál správy budov, rekvizity, jevištní techniku, kanceláře, šatny všech tří souborů i sólistů, garderobu živých inscenací, materiál maskérek a vlásenkářek a mnoho dalších věcí důležitých pro fungování divadla.

Budeme se modlit, aby všechno vyšlo, říká ředitel

Materiál bude „rozstrkaný“ na šesti místech v Brně o ploše šesti tisíc metrů čtverečních. Město, které rekonstrukci platí, zatím vybírá dodavatele stavby. Od toho se odvíjí i přesný termín, kdy místo obsadí stavbaři.

Podle technického náměstka brněnského primátora Richarda Mrázka (ANO) by rozhodnutí mělo ladit s koncem stěhování na přelomu června a července. „Vyhodnocujeme dvě nejlepší nabídky a do dvou týdnů chceme vybrat. Pokud se někdo neodvolá, měla by rekonstrukce začít podle harmonogramu,“ doufá Mrázek.

A doufá i ředitel Národního divadla. „Udělali jsme maximum a podle plánu. Předáme divadlo a budeme se modlit, aby všechno vyšlo. Protože nejsme investor, nemůžeme rekonstrukci ovlivnit,“ poznamenal Martin Glaser.

Budova sice bude zavřená, ale o představení lidé nepřijdou. Přesunou se do Mahenova divadla, Reduty, do pavilonu P na brněnském výstavišti, ale také do cirkusového šapitó v Lužánkách a už v červnu a na konci srpna na Špilberk a na Biskupský dvůr.