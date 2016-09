Pod Janáčkovo centrum chtějí zakopat vzkaz, nyní se hledá jeho autor

„V pondělí jej ještě musí odsouhlasit mimořádné zastupitelstvo, které jsem kvůli tomu svolal,“ oznámil brněnský primátor Petr Vokřál (ANO).

Začátkem října by totéž měla udělat vláda. Podle dosavadních jednání dá ministerstvo kultury na sál 600 milionů korun, město 562 milionů a kraj 100 milionů. Město právě vybírá projektanta sálu, výsledek soutěže bude známý do měsíce.

Pro budoucí generace tu nezůstane jen samotný sál, ale i poselství, které chce přípravný tým vložit do základů. Vyzývá proto fanoušky Janáčkova kulturního centra, aby se přidali a napsali, co by podle nich nemělo ve vzkazu do budoucnosti chybět.

Ve hře už je třeba studentská skladba

Autor nejzajímavějšího návrhu dostane za odměnu příležitost se zúčastnit samotného spuštění schránky pod zem. Speciální krabičku s otiskem dnešní doby by měl nést jeden z několika desítek pilotů, které budou zajišťovat statiku budovy.

„Přišlo mi hned několik zajímavých nápadů, studenti brněnské konzervatoře dokonce složili skladbu k poctě Leoši Janáčkovi a prosí nás, abychom ji tam vložili,“ komentuje kreativitu účastníků soutěže Kateřina Konečná, mluvčí projektu Sál pro Brno.

Na jeho Facebooku je k vidění oskenovaný notový zápis skladby pro sólový fagot, která by podle jejích autorů měla sloužit jako ukázka soudobé hudby.

Lidé, kteří by rádi zanechali stopu v základech sálu, se mají možnost zapojit a přicházet s novými tipy do pátku 16. září. Své originální nápady mohou posílat prostřednictvím pošty, e-mailu, Facebooku nebo je přímo odevzdat na vrátnici Besedního domu.

Janáčkovo kulturní centrum by mělo začít růst v roce 2018, po dokončení podzemních garáží, které se na místě už rok budují. První tóny pak podle nynějších plánů v koncertním sále s kapacitou 1 200 míst zazní v roce 2020.