Jednání o pozemcích po kasárnách zkrachovala, Brnu hrozí obří sankce

Mezi Staňkovou a Štefánikovou ulicí měla vyrůst moderní čtvrť se zelení, obchody a vnitrobloky pro stovky lidí. Jenže tenhle plán se komplikuje.

Přestože město už pracuje na změně územního plánu, aby tu mohlo vyrůst více bytů, a má „nakreslenou“ i tramvaj novou Dělostřeleckou ulicí, konečné řešení krachuje kvůli sporu magistrátu s developerem Kliminvest. Na jaře vedení Brna ohlásilo, že se pokouší s firmou dohodnout mimo soudní síň. Teď ale přiznává neúspěch.

„Nenašli jsme společnou řeč. Kliminvest chtěl, abychom jim území prodali přímo, což je sice právně možné, ale z hlediska postupů města nepřijatelné,“ oznamuje Richard Mrázek z hnutí ANO, náměstek brněnského primátora pro majetek.

„Těžko bychom pak vysvětlovali, proč jsme s nabídkou na tak lukrativní lokalitu oslovili jen jedinou firmu. Navíc všechny termíny smluv, které měl Kliminvest s městem uzavřené, už uplynuly a nikde jsme neobjevili žádný dodatek či aktualizaci,“ dodal Mrázek.

Kliminvest dokonce tvrdí, že mimosoudní jednání byla jen ztrátou času. „Město nám žádnou dohodu ani nenabídlo. Diskuse byla nekonstruktivní a dělala na nás dojem, že se vůbec dohodnout nechtějí. Budeme se proto bránit všemi možnými právními prostředky a odhadujeme, že soudy poběží minimálně pět let,“ podotkla mluvčí Kliminvestu Martina Voráčková.

V praxi to znamená, že místo po kasárnách, kde se natáčely i legendární Četnické humoresky, bude dál zarůstat plevelem.

Při blokaci pozemků chybovalo i město

Spor se vleče už od roku 2009, ale jeho kořeny sahají až do roku 2006. Tehdy město vypsalo výběrové řízení na demolici a zástavbu opuštěných kasáren. Vyhrála jej právě společnost Kliminvest a magistrát s ní o rok později uzavřel nájemní smlouvu s tím, že na pozemcích postaví nejpozději do roku 2014 byty a kanceláře.

Firma sice místo upravila, ale dál se nedostala. Stavební povolení se jí sehnat nepodařilo, navíc neplnila termíny v souladu s nájemní smlouvou. Proto ji město v roce 2009 vypovědělo. Jeho krok ale společnost napadla a uspěla u soudu s předběžným opatřením, které magistrátu zakazuje s pozemky nakládat.

„Nechali jsme si udělat právní rozbor. Kromě pro nás nepřijatelné přímé nabídky je tam i riziko vlastnických vztahů v Kliminvestu, kdy proti sobě bojují dvě skupiny akcionářů. A ten případ není pravomocně skončený. Hrozí, že pokud bychom došli k nějaké dohodě, může ji vítěz firemního sporu zpochybnit,“ vysvětlil Mrázek.

Podle Voráčkové však společnost funguje a má kompetentní osoby, které za ni mohou jednat a podepisovat smlouvy.

„Jde o šikanózní žaloby ze strany menšinového akcionáře, naše firma je v nich úspěšná. Detaily jsme vysvětlili právnímu zástupci města, který s tím neměl problém. Máme finančně silného většinového vlastníka,“ ujistila Voráčková.

U Krajského soudu v Brně tak teď leží žaloba na neplatnost výpovědi smlouvy a k tomu plomba na pozemky. Kliminvest také již v dubnu ohlásil, že hodlá město zažalovat o 360 milionů korun jako náhradu škody a ušlý zisk (psali jsme zde). Částka se podle Voráčkové navíc může navýšit o penále. „Ročně to dělá 30 milionů,“ poznamenala mluvčí firmy.

U blokace pozemků podle Mrázka chybovalo i město. „V roce 2013 se vedl spor o předběžné opatření před Krajským soudem v Brně, ale úředníci magistrátu byli pasivní. To byl i jeden z důvodů, proč v květnu odešel ze své funkce vedoucí majetkového odboru Pavel Sršeň,“ řekl Mrázek (o Sršňově odchodu jsme psali zde).

Na podobě nové čtvrti se má podílet městský architekt

Před čtyřmi lety byl majetkovým náměstkem primátora Oliver Pospíšil z ČSSD. „Nevím, že bychom něco promeškali, a na 99 procent mě o tom nikdo neinformoval. Navíc jsem nemohl kontrolovat každý dokument,“ reagoval Pospíšil s tím, že výpověď developerovi byla v pořádku.

„Společnost neplnila termíny smlouvy a navíc začala mít vlastní finanční problémy. Řekli jsme si, že bude lepší smlouvu vypovědět, než aby začala stavět a pak spadla do insolvence,“ dodal Pospíšil.

Pokud město uspěje s odblokováním pozemků o rozloze 27 tisíc metrů čtverečních, vypíše nové výběrové řízení.

„Chceme, aby na místě vznikla nová čtvrť. Změna územního plánu je v běhu a podporuje ji i městská část Královo Pole. Firma Kliminvest vysoutěžila území s částkou 5 900 korun za metr čtvereční, teď by město mohlo dostat víc,“ nastínil plán Mrázek.

Na vypsání podmínek se má podílet také Kancelář architekta města Brna, stejně jako u chystané výstavby čtvrti Kaménky v Černovicích.

„Soutěžilo by se o architektonický návrh, jehož součástí by byl i harmonogram na dokumentovou přípravu. Určitě bychom ale pozemky v první fázi neprodávali, pronajali bychom je a k přepisu by došlo až po kolaudaci,“ dodal Mrázek.