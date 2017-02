Mezi krajem a brněnským letištěm to vře, hejtman s ředitelem si nadávali

Spor mezi novým vedením Jihomoravského kraje a firmou Letiště Brno vygradoval na čtvrteční schůzi krajského zastupitelstva. Koalice dala jasně najevo, že se jí nelíbí, jakým směrem se akciová společnost ubírá. A hejtman Bohumil Šimek (ANO) dokonce veřejně zkritizoval jejího šéfa Jiřího Filipa.

Vyhlášení války o budoucnost letectví v Brně pak podtrhl fakt, že krajští zastupitelé ve čtvrtek zrušili Jihomoravskou rozvojovou společnost, jejíž zřízení před rokem inicioval tehdejší hejtman Michal Hašek (ČSSD). Měla jednat s leteckými přepravci a firmami v cestovním ruchu, aby se více létalo na jižní Moravu, která by tak byla atraktivnější pro turisty a investory.

Podle současného vedení kraje se nic z toho nepovedlo a na rozvoji letecké dopravy chce pracovat po svém.

„Ode dne, co jsem se stal hejtmanem, prakticky nedělám nic jiného, než že jednám s leteckými společnostmi o tom, aby se Brno rozlétalo. Pan ředitel Filip na to měl nějakých dvanáct let a výrazně se mu to nepodařilo,“ prohlásil Šimek.

Přestože kraj není vlastníkem firmy Letiště Brno, pronajímá jí od roku 2002 na 50 let rozsáhlé pozemky a prostory, kde společnost sídlí.

Naším úkolem je zajistit servis, reaguje letiště

U vedení letiště vzbudil čtvrteční krok a kritika ze strany kraje údiv. Podle něj jsou totiž jeho možnosti, jak rozvíjet letecké linky, značně omezené.

Kam se létá z Brna Celoroční linky: Londýn (letiště Stansted a Luton), Eindhoven, Mnichov

Londýn (letiště Stansted a Luton), Eindhoven, Mnichov Sezonní pravidelné linky: Antalya (Turecko), Burgas a Varna (Bulharsko), Heraklion, Korfu, Kos, Rhodos a Zakynthos (Řecko), Hurghada a Marsa Alam (Egypt), Lamezia Terme (Itálie), Palma de Mallorca a Tenerife (Španělsko)

„Ani provozovatel vlakového nádraží nerozhoduje o tom, kam a jak často se bude vlakem jezdit. Na provozovateli letiště je zajistit odpovídající technický i provozní servis dopravcům a cestujícím,“ reagovala mluvčí Letiště Brno Kateřina Pichalová s tím, že rozhodnutí o zrušení Jihomoravské rozvojové společnosti nebylo s vedením firmy projednáno, ačkoliv v ní drží padesátiprocentní podíl.

Nejasnosti tak zůstávají nad pravidelnou linkou do Mnichova, která funguje od listopadu 2015. Právě přes Jihomoravskou rozvojovou společnost na ni totiž měly proudit dotace - kraj původně slíbil 30 milionů korun, město 15 milionů. Peníze však doposud neposlaly.

Do Mnichova se nyní létá jednou denně mimo soboty. A právě ve čtvrtek společnost BMI regional, která linku provozuje, oznámila zdvojnásobení počtu letů v pracovní dny od 24. dubna. A zavede i sobotní spoj.

„Když se linka rozšíří na dva lety z Brna denně, byznysu to pomůže,“ prohlásil brněnský primátor Petr Vokřál (ANO), který je i krajským zastupitelem.

Místo hejtmana vyjednává náměstkyně

Vyostřeným jednáním chce kraj zároveň zvýšit tlak na vedení letiště, které s ním odmítá už od voleb jednat o změně nájemní smlouvy. Ta je výrazně nevýhodná právě pro hejtmanství, na jehož miliardovém majetku firma může ještě 35 let podnikat.

„Máme tři priority, pod které nepůjdeme - novou nájemní smlouvu, majetkovou účast ve firmě provozující letiště či aspoň zástupce kraje v její dozorčí radě. A také chceme, aby kraj měl přístup k jejímu hospodaření,“ popsal náměstek hejtmana Jan Vitula (TOP 09).

Letiště ale tvrdí, že o požadavcích nic neví. „Dosud ze strany kraje nedošlo k přednesení konkrétních bodů k jednání,“ sdělila Pichalová.

Že však nastala patová situace a vztahy mezi krajem a letištěm jsou vyhrocené na nejvyšší míru, potvrzuje i to, že poté, co na sebe při jedné schůzce vulgárně křičeli ředitel letiště Filip s hejtmanem, ujala se vyjednávání Šimkova náměstkyně Taťána Malá (ANO). Ani to ale k dohodě zatím nepomohlo.

Podle informací MF DNES dokonce při jednání ředitel letiště vyhrožoval, že pokud bude hejtmanství dál trvat na svém, stopne pravidelné linky a v provozu zůstanou jen dopravní a charterové lety.

Nechceme se na svůj majetek dívat přes plot, vzkazuje kraj

Pro kraj a město by to znamenalo citelný zásah do přístupnosti i ekonomiky. „U toho jednání jsem byla. Padlo to v jakémsi afektu, takže budu věřit, že panu Filipovi ujely nervy a nemyslel to vážně,“ uvedla Malá.

Sám Filip přes svoji mluvčí vzkázal, že to není pravda. „Naopak se snažíme dopravce motivovat,“ poznamenala Pichalová.

Podle Malé by navíc případné zrušení celoročních linek bylo v rozporu s pětiletým plánem rozvoje letiště, jenž musí společnost kraji předkládat ke schválení. A tím pádem porušením nájemní smlouvy, které by bylo pro kraj legitimním důvodem, aby ji mohl vypovědět.

Náměstkyně hodlá první výsledky jednání předložit radním do měsíce. V krajním případě ale kraj zvažuje i výpověď nájemní smlouvy, ačkoliv by kvůli ní prakticky s jistotou hrozil dlouholetý soudní spor.

„Nechceme se na svůj majetek dívat přes plot, ani na to, jak s ním nájemce hospodaří. Naše pozice je komplikovaná, ale pořád jsou tu předpisy, které chrání majetek pronajímatele. Máme i takové pojistky, že v případě nouze by zajistil dopravu na letišti stát,“ nastínila Malá.

Sociální demokraté, kteří byli ve vládě na kraji i v předchozím volebním období, se pokoušeli s letištěm vyjednávat už před rokem. „Bylo to po auditu, který jsme si nechali vypracovat. Jednání ale nebyla ze strany letiště vstřícná. Uvidíme, jaké výstupy budou teď,“ řekl náměstek hejtmana Roman Hanák (ČSSD).