Věřím, že to bude nejvzornější občan republiky, říká Kajínkův nový soused

10:06 , aktualizováno 10:06

Jeho přítomnost ve čtvrti na kraji Brna způsobila mezi obyvateli poprask. „Neblbněte, že tady bydlí?“ diví se jedna ze sousedek. Do domu se Jiří Kajínek přistěhoval ke své přítelkyni, psycholožce Magdě G. „Věřím, že to bude nejvzornější občan této republiky. Ten už zpátky do vězení chtít nebude,“ přemýšlí o novém sousedovi další z obyvatel domu.