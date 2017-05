VIDEO: Středověká bitva bez obětí. Zvláštní sport vznikl díky sci-fi

„První dojem může být zavádějící, ve skutečnosti o násilí vůbec nejde,“ upozorňuje český průkopník juggeru Jan Hanzelka, který v sobotu na brněnském stadionu za Lužánkami uspořádal první mezinárodní turnaj na českém území.

Kromě celků z Prahy a Znojma dorazily dva týmy z Německa a po jednom z Rakouska a Irska, což ukazuje, jak silný zápal juggerové nadšence pohání. Vítězství si odvezli „ostrované“ z Dublinu.

Jugger vlastně vymysleli filmaři, když v roce 1989 natočili postapokalyptické sci-fi Pozdrav od juggerů s Rutgerem Hauerem v hlavní roli. Ve zničeném světě se tam potulovaly party drsňáků, které se utkávaly v poněkud brutální hře, která byla inspirací pro zrození juggeru.

Jeho sportovní obdoba však hráče nebolí. Veškeré nástroje, nazývané pompy, totiž mají polstrování, zmíněná koule je přes svůj strašidelný efekt molitanová. Údery nemají protivníkům ublížit, pouze je na určitý čas vyřadí ze hry – zasažený hráč si musí kleknout. Oba pětičlenné týmy se tak snaží vytvořit cestu pro svého „neozbrojeného“ nosiče, jehož cílem je dopravit „jug“ (v podstatě míč) do soupeřova hnízda.

V Německu a Španělsku už funguje liga

„Je to strašně akční v tom smyslu, že u jiných sportů se koncentruje dění tam, kde je míč, zatímco tady probíhá akce po celém hřišti. Zapojeni jsou všichni z týmu, je to makačka pro tělo i hlavu. Musím dávat pozor nejen na to, s kým zrovna šermuju, ale také, kde se nachází jug, kde je soupeřův běžec, kde můj, jestli mi někdo neběží do zad,“ přibližuje Hanzelka.

Samotná akce, která končí skórováním, většinou trvá pár vteřin a na hřišti je to šrumec. Časovým vodítkem jsou údery do bubnu. A zcela zásadní je fair play, hráči se musejí k obdrženým zásahům sami přiznat.

Zatímco v Německu či Španělsku už funguje liga, v Česku jde zatím o takřka neznámou podívanou. Sám Hanzelka ji do Prahy přivezl z Německa, nezávisle na něm jugger objevili ve Znojmě.

„Někteří z nás viděli ten film a nadchlo nás to. Baví nás to, protože to kombinuje spoustu sportů. Máme rádi šerm, k tomu je tu hodně běhání a taky tělesný kontakt,“ líčí Lukáš Dubec, který dal dohromady tým Znojemští krocani.

K juggeru se zatím dostávali jen jednou ročně na larpové akci Helmáč, kterou pořádají. „Na týmech z ciziny je vidět větší vyhranost, ale měli jsme na ně,“ podotkl Dubec.