Na Kajínka si nebudu dělat průzkum, řekl Zeman o ohlasech na milost

Kajínka propustili z věznice minulé úterý. Proč mu udělil milost, se lidé prezidenta ptali už během pondělní návštěvy Ivančic na Brněnsku.

„Dlouhodobě jsem k tomuto případu studoval materiály. Kdybych se rozhodoval jen podle filmu Kajínek, tak bych milost nikdy neudělil. To je škvár,“ uvedl Zeman.

Ve středu na podobnou otázku musel odpovídat znovu v Kuřimi. Jeden z diskutujících se ho ptal, zda má negativní reakce na omilostnění Kajínka.

„Žádné se mi nedonesly. Je to moje rozhodnutí a moje zodpovědnost. Nebudu si dělat průzkum veřejného mínění,“ konstatoval prezident.

Kajínek nyní bydlí v Brně-Bystrci se svou přítelkyní, psycholožkou Magdou G. Oslovení sousedé mu spíš fandí.

„Tak máme o jednu bystrckou celebritu víc. Já to vítám a přeju mu, že se konečně dostal na svobodu. To, co mu reálně prokázali, už si odpykal několikanásobně. Nehrajte si někteří z vás na moralisty, kolik lidí spáchalo větší zvěrstva, který jim jasně byly prokázaný, a jaký dostávají tresty?“ podotkl třeba Ondřej Holkup (více jsme psali zde).