Ryby se plácají v blátě, jsou menší a hynou. Kapři letos nejspíš zdraží

Tak špatný rok jako ten letošní jihomoravští rybníkáři snad nepamatují. „Je to jedním slovem katastrofa. V řadě rybníků je hladina až o metr níž,“ potvrdil Roman Osička z Rybníkářství Pohořelice, které chová kapry, amury, tolstolobiky, okouny, štiky nebo candáty.

Kvůli katastrofálnímu suchu, které jižní Moravu letos postihlo, jsou problematické vodní plochy hlavně na Břeclavsku, Znojemsku, ale třeba i Vyškovsku, kde pohořeličtí rybníkáři také hospodaří. U některých museli provést i záchranné odlovy, protože voda už se držela pouze v části nádrží, na takzvaném lovišti. „Některé rybníky jsme dokonce na jaře nemohli vůbec nasadit, protože v nich nebyla vůbec žádná voda,“ podotkl Osička.

Podobné je to i v Rybářství Hodonín. „Když se podívám na soustavu na Kyjovce, je to špatné. V řece teče jen čůrek, hladina rybníků stále klesá. V některých máme sotva třetinu výměry. Je to hrůza,“ popsal Tomáš Tichý z hodonínského rybářství. Voda denně ubývá a neexistuje možnost, jak ji do rybníků dostat. „Kdyby se dala odněkud získat, okamžitě zapneme čerpadla. Ale voda prostě není,“ dodal.

Pro rybníkáře nejhorší rok za posledních 20 let

I tady už museli dva menší rybníky vylovit. „Volavky a racci už sbírali ryby, dá se říct, z bláta,“ vysvětlil. Do rybníků nemá voda kudy přitékat. Řekami i potoky, které hospodářské rybníky zásobují, letos tečou jen pramínky a ty sebere odpar.

„Srážky jsou mizivé, někde téměř žádné. Přítoky vyschly. Třeba na řece Rokytné už je zákaz odběru vody. Pustiměřský nebo Rosický potok v současnosti skoro neexistují,“ přidal se Osička s tím, že tak extrémní rok za poslední dvě dekády nepamatuje.

Rybníkáři z Pohořelic teď denně sledují zbývající rybí obsádku, aby ji udrželi v co nejlepší kondici. Kvůli velkému teplu a nedostatku kyslíku někde vůbec nepřikrmují, aby zbytečně nezatížili metabolismus a ryby nehynuly.

„Pochopitelně k dílčím úhynům na některých rybnících došlo. Do ekonomických výsledků se to určitě promítne. Celá situace se dotýká hlavně plůdků a rybích násad, které potřebujeme pro výrobu tržní ryby v dalších letech. Bohužel jsme se zatím nenaučili ryby dělat bez vody,“ uvedl s nadsázkou Osička.

Konečný verdikt o tom, zda letošní velké problémy výrazněji poznají i zákazníci, kteří hlavně před Vánocemi hojně nakupují kapry, rybníkáři před podzimními výlovy vyslovit nechtějí. „Ovšem náklady spojené s bojem se suchem jsou velké a rozhodně se to vyloučit nedá,“ připustil Osička.

Kapři nemají prostor pro růst

Aktuální cena kapra se podle velikosti pohybuje od 73 do 91 korun za kilogram. I kvůli svízelné situaci rybníkářů však na takové částky můžou lidé v prosinci zapomenout.

A ti, co prahnou po větších kouscích, mají nejspíš smůlu. Rybám totiž chybí prostor, který potřebují, aby rostly. A hlavně kyslík. „Pokud je z rybníka kaluž, kde se přes den prohřívá voda až na 34 stupňů Celsia, je samozřejmě bez kyslíku,“ vysvětlil Tichý.

Jak moc se to v Hodoníně odrazí v hospodaření, zatím není jasné. „Jen na úhynech už jsme na částce přes půl milionu. A další ztrátu počítáme na tom, že ryba nedoroste tak, jak by měla, protože pro svůj růst nemá místo. Zatím dosahujeme poloviční hmotnosti ryb, než bychom měli mít,“ vypočítal Tichý.

Rybníkářům letos nepomohlo ani to, že se snažili vyschnutí vodních ploch předcházet. Ty, které se běžně loví na jaře, slovili na podzim, aby se mohla voda v rybnících zachycovat déle. A aby rybníky pojaly vodu ze sněhu i z brzkých jarních srážek. Jenže i těch bylo minimálně. Teď se dívají s velkými obavami i do let příštích. S extrémy počasí se totiž příliš bojovat nedá. „Snad jedině jít zapálit svíčku do kostela,“ trpce se pousmál Osička.