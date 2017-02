Žádný hluk a noční party. Kapucíni otevřou terasy pod brněnským Petrovem

7:21 , aktualizováno 7:21

Nové posezení mezi jabloněmi, hrušněmi či květinovými a bylinkovými záhony by mělo vzniknout zhruba do dvou let na terasách pod brněnským Petrovem vedle kapucínského kláštera. Mělo by navázat na Denisovy sady a již dříve přístupné vrchní dvě kapucínské terasy. Církev se nyní rozhodla lidem otevřít další dvě.