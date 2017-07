VIDEO: Kaskadér projel okruh na motorce po zadním kole

K provedení na první pohled bláznivého čísla jej vyhecovali zástupci Masarykova okruhu a následně kamarádi.

„Pořád vymýšlejí něco ve stylu: Myslíš, že by tohle někdo zvládl? Někdo mě popichoval, že okruh bych asi neprojel a já mu řekl: Co by ne,“ popisuje Peschel.

Na nejznámější české závodní dráze učí v zážitkovém kurzu jezdit zájemce po zadním kole, takže se s pracovníky Automotodromu Brno dobře zná.

„Zjistili jsme, že to opravdu zatím nikdo na zadním kole neprojel, což byla obrovská výzva,“ svěřuje se 28letý kaskadér přezdívaný Special.

K pokusu se odhodlal v půlce června, ale napoprvé zvládl urazit asi jen kilometr.

„Nikdy jsem neměl možnost si to vyzkoušet, takže jsem do toho šel z první dobré. Říkal jsem si, že pojedu trochu rychleji, tak jsem tam nasázel trochu vyšší kvalty - dvojku a trojku,“ objasňuje Peschel.

Tenhle plán se však neosvědčil. „Před zatáčkou člověk vždycky musí trochu přibrzdit a já jsem si přibrzdil málo, podřadil jsem moc rychle a motorka šla do otáček. Takže zaštěkal omezovač a kolo spadlo. Už tam nebyl výkon, nebylo kde přidat. Tak říkám: Ty bláho, takhle ne, jedeme znova.“

Druhý pokus absolvoval celý na první rychlostní stupeň, aby nemusel řadit. „Když to v budoucnu člověk zkusí znova a už bude vědět, co a jak, tak to možná půjde rychleji a trochu jinak,“ připouští Peschel. Jeho upravená „taktika“ však slavila úspěch.

„V posledním stoupáku už jsem se jenom modlil“

Okruh o délce 5,4 kilometru se čtrnácti zatáčkami a celkovým převýšením 147 metrů zvládl projet za 11 minut a 24 vteřin. „To je opravdu úctyhodný výkon. Budoucnost ukáže, jestli někdo dokáže čas překonat, ale že se Adamovi podařilo objet dráhu po zadním jako prvnímu vůbec, to už mu nikdo nevezme,“ poznamenal mluvčí Automotodromu Brno Petr Boháč.

Pro srovnání: rekord okruhu při normální jízdě na motorce činí minutu, 54 vteřin a 596 tisícin. Španělský fenomén Marc Márquez, který jej loni zajel, se však zdaleka nepotýkal s takovými těžkostmi jako kaskadér z Ostravy.

„Pro motorku je to hrozně náročné. Jak jede v nepřirozené poloze, tak jsou všechny nádobky opačně, a asi po dvou kilometrech se mi dostal vzduch do brzdové kapaliny. Motorka pak nebrzdila, jak by měla,“ přibližuje Peschel.

Sám však dostal zabrat ještě mnohem víc než jeho stroj. Po své pozoruhodné jízdě se svalil na trávu vedle dráhy a ztěžka vydechoval.

„Jak na tom člověk celou dobu stojí a pořád balancuje a vyvažuje, tak dostávají zabrat nohy a hlavně ruce od loktů až po prsty. Poslední dva kilometry jsem cítil hrozné brnění a bolest. Pak už jsem nevěděl, jestli mi ty ruce upadly, nebo tam pořád drží. V posledním stoupáku už jsem se jenom modlil a prosil všechny bohy,“ líčí Peschel.

Přesto vydržel. „Když už jsem ujel čtyři kilometry, tak jsem si říkal, že i kdyby se dělo cokoliv, tak to prostě musím zvládnout a nezklamat,“ oznamuje Peschel, který tak dlouhou vzdálenost pouze „po zadním“ zatím neurazil.

„Byla to má nejdelší a zároveň nejpestřejší jízda, protože se jezdí nahoru, dolů. Je tam hromada začátek, které mají různá klopení. Není to jen sprostá rovina.“

Kvůli fotografovi chodí o berlích

Ke svému výkonu potřeboval speciálně upravený stroj. „Má jednu brzdu navíc, aby se prvky daly provádět, i když člověk nesedí. Taky má různé ochranné rámy proti velkým pádům, větší převod, trochu silnější brzdy,“ osvětluje Peschel.

Takzvanému stuntridingu, tedy akrobacii na motorce, se věnuje už jedenáct let. Jeho specialitou je jízda na jednom kole, ať už předním nebo zadním. Většinou objíždí různé motoristické show, ale v této disciplíně se konají také závody. V Česku je zatím jen jeden v Ostravě, který je zároveň druhý největší v Evropě.

„Spíš než závod je to soutěž, protože se neměří čas, ale je tam pětičlenná porota, která hodnotí styl jezdce a náročnost prvků. Je tam hrozně moc možností,“ sděluje Peschel.

Ten momentálně chodí o berlích. Zranění si přivodil týden po svém ojedinělém kousku znovu na Masarykově okruhu. „Při kaskadérské show mi vlezl zezadu do cesty nějaký fotograf, který tam vůbec neměl co dělat. Abych ho nepřejel, tak jsem spadnul a převrátil jsem koleno,“ oznamuje Peschel, který si přetrhal vazy.

Přitom měl tolik plánů. „S doktorem vyhodnotím, jestli jít na plastiku teďka, nebo až přes zimu. Je to těžké, protože teď jsem měl být ve Finsku, pak jsou závody ve Francii, v listopadu jsem měl letět do Dubaje. Je to otázka mezi ježděním a zdravím.“