Deset let kauzy Kuřim. Přesné motivy týrání chlapců zůstaly neobjasněny

12:18 , aktualizováno 12:18

Když se mluví o Kuřimi, automaticky k ní mnoha lidem naskakuje slůvko „kauza“. Je to přesně 10 let, co jeden z obyvatel desetitisícového města na sever od Brna ladil videochůvičku a náhodou zachytil záběry chlapce svázaného do kozelce.