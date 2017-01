Bez opor to Kometě skřípe. Venku opět neuspěla

Brňané se museli obejít bez dlouhodobě zraněného dua Martin Erat, Martin Zaťovič, chyběl rovněž kapitán Leoš Čermák. A tak výrazný úbytek kvality byl znát, modrobílí už v 10. minutě zaostávali o dva góly. „ Z prvních dvou střel jsme dostali dvě branky, což rozhodně nebylo příjemné,“ posteskl si trenér Kamil Pokorný.

Hosté s šesti mládežníky v sestavě se v prostřední části dvakrát dostali na dostřel jediné trefy, premiérový zásah v sezoně si po bratrově přihrávce připsal útočník Radim Zohorna. Chomutovští Piráti však v obou případech dokázali zase utéct.

„Myslím si, že dvě třetiny jsme hráli slušně a dostávali jsme se do šancí. Bohužel, vždy když jsme se dostali do kontaktu, soupeř nám odskočil,“ popisoval Pokorný. „Ve třetí třetině jsme se chtěli vrátit do zápasu, ale pátý gól utkání rozhodl. Výsledek nás samozřejmě netěší, ale tentokrát byl velký rozdíl v produktivitě.“ Kometu rozesmutnil především Vladimír Růžička mladší, který zaznamenal první extraligový hattrick kariéry. „Hattrick jsem dal už v 1. lize, ale v extralize je to trošku jiné kafe,“ užíval si 27letý chomutovský útočník, který vykurýroval chřipku a poprvé v novém roce naskočil do sestavy.

Právě on se postaral o rychlé dvě trefy v úvodu, při té druhé dorážel zblízka jako fotbalista. „Docela náhoda. Plácnul jsem do puku a brankáře Vejmelku jsem přeloboval jako Messi,“ šklebil se Růžička. „A když jsem měl takhle rychle dva góly, v hlavě mi proběhlo, že jsem v extralize hattrick ještě nedal. Tak jsem se k němu tlačil.“

Brňané znovu potvrdili, že na stadionech soupeřů tápou – v Chomutově prohráli desáté z posledních jedenácti venkovních utkání. Náladu i bodové konto si může Kometa vylepšit v neděli, kdy od 17.20 hostí v přímém televizním přenosu Olomouc.