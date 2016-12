Konec Keltů v Letovicích na Blanensku. Osadu nechce nikdo provozovat

Sdružení Keltoi, které Isarno od města získalo do nájmu, čtyři roky slibovalo rozsáhlou rekonstrukci. Na obnovu replik dřevěných a bambusových chýší dokonce získalo stotisícovou dotaci z kraje, ani to ale nepomohlo. Dotaci nakonec musel předseda sdružení vrátit.

Radnice, které patří pozemky pod Isarnem ležící na kraji města ve směru na přehradu Křetínka, letos v květnu sdružení Keltoi ukončila nájem. Začala hledat nového investora nebo zájemce o provozování osady. Skanzen, který by potřeboval opravy za statisíce až miliony korun, ale nikdo provozovat nechce. Lhůta pro přihlášení vyprší zítra a město už na zázraky nečeká.

„Víceméně jsme očekávali, že se nikdo nepřihlásí, moc nás to nepřekvapilo. Kelti jako takoví v Letovicích určitě končí a z celého Isarna by s ohledem na stávající stav staveb mělo zůstat úplně minimum,“ potvrdil místostarosta Letovic Jiří Palbuchta (ČSSD).

V plánu je zábavní areál pro děti i důchodce

Město už má záchranný plán. Na místě osady, kterou zde před 16 lety založila bývalá majitelka Simona Hrušková, chce vybudovat multifunkční hřiště a zážitkové centrum. „Předložil jsem radním svou vizi na další využití této lokality. Byl bych rád, aby zde vzniklo turistickosportovní centrum, které nabídne vyžití všem od dvou do sta let. Je to krásné místo kousek od centra, je tam vidět jen špička zámku a pak už jen výhled do krajiny. Byla by škoda je nevyužít,“ popsal starosta Letovic Vladimír Stejskal (ODS).

Materiálem, který zpracoval, se bude rada města oficiálně zabývat na svém jednání 9. ledna. Ani když radní záměr schválí, neznamená to ale, že se sportoviště, kde chce radnice vybudovat zázemí také pro pořádání koncertů a dalších kulturních akcí, začne hned budovat.

„Nepůjde jen o instalaci herních prvků, chceme tuto lokalitu, která má asi 1,5 hektaru, řešit komplexně. Zajistit sociální zázemí, toalety, bufet, mohl by zde vzniknout i menší amfiteátr a podobně,“ vypočítal Palbuchta s tím, že město zkusí na obnovu areálu získat dotaci.

Starosta Letovic je optimističtější. Věří, že alespoň část z předpokládaných čtyř až pěti milionů korun by projektu mohli přiřknout zastupitelé v březnu, kdy bude jasné, jak město letos hospodařilo. Očekávaný zisk se rozdělí mezi projekty, na které se nedostalo ve schváleném rozpočtu. Že by se našly peníze na celkovou obnovu Isarna v jeho stávající podobě, ale už nikdo neplánuje. Přitom ještě na jaře to vypadalo, že zájemci o provozování jsou hned dva. Kromě sdružení Keltoi o Isarno projevil zájem i nově založený spolek Isarno sdružující nadšence, kteří v osadě pracovali jako dobrovolníci uplynulých několik let.

„Byla to naše srdcová záležitost. Dělali jsme svépomocí drobné opravy, chovali zde kozy, seli obilí, vysázeli jsme ovocné keře a stromy, snažili jsme se, všechno ale ztroskotalo na investicích. Opravy dřevěných částí už šly do desítek tisíc na jedné stavbě, to nešlo platit z vlastní kapsy,“ vysvětlila Marie Staňková ze spolku Isarno, která v keltské osadě pomáhala posledních osm let. „Že je konec, nás hodně mrzí, je ale dobře, že se to dál využije,“ dodala.