Konec prázdnin pod kontrolou policie. Chce dohlédnout na šťastné návraty

Letošní prázdniny sice podle statistik vypadají výrazně lépe než ty loňské - od začátku prázdnin do minulé středy, která je zatím v oficiálních statistikách započítaná, zahynulo v kraji na silnici celkem deset lidí, o čtyři méně než před rokem. Policisté ale chtějí dohlédnout na to, aby to tak zůstalo.

V pátek spustili akci pod názvem Šťastný návrat. O posledním prázdninovém víkendu, který kvůli množství lidí vracejících se z dovolených bývá tragický, vyrazili do terénu.

„Od pátku zkontrolovali desítky motorových vozidel, řešili většinou jen přestupky v dopravě, jako například telefonování, nepoužití pásů, v několika případech také rychlost,“ konstatovala jihomoravská policejní mluvčí Štěpánka Komárová. Přesto při nehodě osobního auta a motorkáře u Vlasatic zahynul další člověk.

Policisté podle mluvčí budou nyní na silnicích kontrolovat až do konce týdne.

„Od prvního září naváže i dlouhodobý projekt Zebra se za tebe nerozhlédne. Je zaměřený především na chodce, zvýšený dohled bude zejména u základních škol od 7 do 8 hodin, součástí budou i přednášky na školách,“ dodala Komárová.

Méně nehod, mrtvých i opilců za volantem

Letošní podrobné prázdninové tabulky přitom vypadají o něco lépe než ty před rokem. Do minulé středy policisté řešili 1 043 dopravních nehod, což je v porovnání se stejným loňským datem o 127 méně. Figurovalo v nich 114 řidičů, kteří byli opilí nebo zdrogovaní. I to je méně než loni.

A krom mrtvých je méně i lehce zraněných, ubylo také zranění cyklistů a motorkářů. Auta o prázdninách srazila o 20 chodců méně.

Policisté si ale uvědomují, že prázdniny ještě neskončily. A i poslední týden, který dělí prázdniny od normálního režimu, může čísly ještě výrazně zahýbat.

Už se to stalo například na Blanensku, kde letos v červenci a srpnu zemřelo při nehodách nejvíce lidí z celého kraje. Nebýt jednoho černého týdne, mohli se tam přitom policisté chlubit nejméně tragickým létem z pohledu dopravních nehod za několik let.

Předposlední prázdninový týden byl ale na Blanensku smutný, na silnicích zemřeli dva mladí motorkáři a k tomu ještě řidič osobního auta. Namísto dvou mrtvých jich je letos zatím jen na Blanensku pět - toto číslo přitom tvoří polovinu ze statistiky celého kraje.

Černý týden zavinila vysoká rychlost a nedání přednosti

„Je to náhoda, že se v jednom týdnu sešly tři smrtelné dopravní nehody. Ale statistiky to změnilo výrazně. Přitom stačilo jet podle předpisů a nic z toho by se nestalo,“ věří policejní mluvčí Bohumil Malášek.

„U dvou z těchto nehod byla příčinou zřejmě vysoká rychlost, šestadvacetiletý řidič motocyklu značky Yamaha kvůli ní nezvládl po průjezdu dlouhou rovinkou mezi Šebrovem a Blanskem řízení stroje a před mostem přes řeku Svitavu narazil do svodidel,“ popisuje.

Podobně pak třicetiletý řidič Škody Felicie v lesním úseku u Žďárné vyjel v zatáčce z nezjištěných příčin mimo vozovku, kde narazil do stromu a na místě zemřel (psali jsme zde).

„U třetí nehody pak na křižovatce u Svitávky nedal osmnáctiletý řidič osobního auta přednost sedmnáctiletému mladíkovi na motocyklu a ten utrpěl zranění, kterým bohužel na místě podlehl,“ doplnil tragický výčet.

Rodiče sedmnáctiletého motorkáře, který nehodu nezavinil, pak o úmrtí syna musel informovat policejní psycholog (psali jsme zde).

Devadesátka může znamenat šedesátku

Na nehody motorkářů jsou přitom na Blanensku zvyklí, za táhlými zatáčkami na silnici II/379 mezi Šebrovem a Blanskem, ale také na zalesněné úseky Křtinského údolí a další lokality Moravského krasu plné zatáček totiž míří motorkáři z celé republiky. A mnozí z nich se nechávají strhnout jízdou a na rychlost nehledí.

„Nepřiměřený způsob jízdy je nejčetnější příčinou při dopravních nehodách, hned po něm pak překročení povolené rychlosti, i když je mnohdy velmi komplikované rozlišit, do které z těchto dvou kategorií nehoda spadá,“ popisuje vedoucí dopravního inspektorátu v Blansku Martin Zajíček.

„I na místě, kde je třeba povolená devadesátka, totiž profil komunikace, například právě četnost zatáček, dovolí jet jen 60 kilometrů v hodině. Kdo jede osmdesátkou, maximální rychlost sice nepřekročí, ale právě nepřizpůsobí jízdu vozovce,“ vysvětluje.