Pivo z Vyškova už není k dostání, podnik skončil. U soudu půjde o miliony

Nyní objekt pivovaru hlídá ostraha a v budově jsou jen poslední zaměstnanci, kteří tam chodí uklízet. Nové pivo se už od jara nevaří kvůli ekonomickým problémům a snižujícímu se výstavu. Navíc vůbec není jisté, zda se výroba v pivovaru ještě někdy obnoví.

Vyškovský pivovar od roku 2011 provozuje soukromá společnost Czech Beverage Industry Company (CBIC), kterou vlastní Jiří Kopenec. „Nevím, co bude. Všechno záleží na výsledku soudního řízení,“ řekl jen stručně k situaci v pivovaru.

Vyškovský pivovar Kromě Budějovického Budvaru zůstal státu v držení také méně známý vyškovský pivovar. Stát ho nemohl v 90. letech zprivatizovat kvůli nevyjasněným majetkovým poměrům a možným církevním restitucím. Církev ve Vyškově vyráběla pivo od 17. století.

Od znárodnění v roce 1948 tak sám stát ve Vyškově vyráběl pivo. Státní firma, která ho provozovala, se však dostala do ekonomických problémů, a tak v roce 2011 areál pivovaru pronajala soukromé firmě Czech Beverage Industry Company. Ta však letos výrobu piva zcela zastavila.

V roce 2016 se církev vzdala nároku na vrácení pivovaru.

Kopencova firma se totiž začala na konci roku 2015 soudit se státem, respektive státní firmou Jihomoravské pivovary, která areál pivovaru vlastní a CBIC pronajímá. Tvrdí, že na zařízení pivovaru byly technologické vady, o kterých však Kopencovi nikdo na začátku neřekl a které měly způsobovat, že pivo bylo nekvalitní. Po státu chce vymoci jako náhradu celkem 67 milionů.

Stát ale jakékoliv náhrady odmítá platit s tím, že Kopencovi nic nezatajil. O údajných technologických vadách neví ani dřívější spolumajitel CBIC a ředitel pivovaru Miloš Hrabák. „V době, kdy jsem v pivovaru působil, jsem o ničem takovém nevěděl. Je možné, že na něco narazili po mém odchodu,“ uvedl Hrabák, který byl ve firmě od roku 2011 do začátku roku 2014.

Pivovar ve Vyškově není v problémech jen za současného vedení, ale byl už několik let předtím, kdy pivo vyráběl stát. Ten se proto od roku 2009 několikrát snažil areál pronajmout. Úspěšný byl až na počátku roku 2011, kdy ho získala zmíněná firma CBIC. Ta vznikla v srpnu 2010, tedy jen několik měsíců předtím, a nikdo v pivovarské branži ji neznal.

Ujala se tedy provozu, ani jeden rok od té doby ale nebyla v zisku. Podle účetní uzávěrky za rok 2016 činila ztráta přes 13 milionů. Se ztrátami z minulých let to je dohromady přes 56 milionů, což se blíží částce, kterou chce CBIC vymoci po státu, a to ještě není znám výsledek hospodaření za letošní rok.

Soud ovšem není to jediné, co dělá těžkou hlavu úředníkům ministerstva zemědělství, které státní firmu spravuje. Kromě toho řeší, jak Kopencovu firmu z areálu vyškovského pivovaru dostat.

Ministerstvo prověřuje právní možnosti

Firmě CBIC totiž nemohou dát výpověď po dobu deseti let od uzavření nájemní smlouvy. V tomto případě tedy až do roku 2021. Jak uvedl na svém Facebooku ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL), k tomu je potřeba ještě připočíst osmnáctiměsíční výpovědní lhůtu.

Šéf státní firmy Jihomoravské pivovary Jaromír Žáček nedokázal odpovědět na to, proč byla smlouva sepsána právě s tímto ustanovením. Sám totiž ještě v té době ve firmě nepůsobil.

„Za určitých okolností to bylo takto v roce 2011 podepsáno, já taky s některými věcmi ve smlouvě nesouhlasím,“ prohlásil a dál ji blíže nekomentoval s ohledem na obchodní tajemství. Jeho předchůdce Václava Hlaváčka, který smlouvu podepisoval, se MF DNES nepodařilo kontaktovat. Co bude dál, zatím není jisté. „Prověřujeme teď všechny právní možnosti. Do konce září chceme mít výsledky, jak je možné postupovat,“ pronesl ministr Jurečka.

Jaké má ministerstvo s pivovarem záměry, už ale nechtěl komentovat. Spekuluje se o možnosti, že by sloužil rozvíjejícímu se státnímu Budvaru.

„Několikrát jsem o tom slyšel od zaměstnanců pivovaru, ještě když fungoval,“ prozradil Jaromír Žáček. Budvar zatím o ničem neví a investuje do rozvoje vlastních kapacit. „V této věci v současné chvíli nepodnikáme žádné kroky. Toto je nyní v rukách ministerstva zemědělství,“ sdělil mluvčí Budvaru Petr Samec.