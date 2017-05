Místo podmínky vězení. Soud zpřísnil trest za překupování knih z fary

Rozsudek je pravomocný. Šestačtyřicetiletý Charamza od soudu odešel i s peněžitým trestem ve výši 400 tisíc korun.

Loni v září si za krádež a nedovolené ozbrojování vyslechla osmatřicetiletá Jitka Reichenauerová trest 2,5 roku vězení podmíněně odložený na čtyři roky (psali jsme zde).

Se stejným trestem tehdy odešel i Charamza, který knihy od ženy kupoval a dále je prodával. Reichenauerové, která za utržené peníze svému manželovi sběrateli koupila samopal z druhé světové války, hrozilo osm let vězení, Charamza mohl jít za podílnictví do vězení až na šest let.

Proti tomuto rozsudku se v Charamzově části odvolal jak státní zástupce, tak obžalovaný. Žena odvolání nepodala, v jejím případě je proto pravomocný původní trest a středeční jednání se jí netýkalo.

„Jednání obžalovaného vykazuje znaky návodce, iniciátora, ženu inicioval k dalším krádežím. I s ohledem na jeho odbornost a vysoce škodlivé chování obžalovaného trest nemohl být ukládán jako podmíněný,“ zdůvodnila rozhodnutí krajského soudu předsedkyně senátu Hana Kleinová.

Mazal z knih vlastnické poznámky a inventarizační čísla

Podle obžaloby ukradla Reichenauerová z fary 230 knih, které měly hodnotu zhruba 2,7 milionu korun. Dohledat se jich podařilo 113. Charamza od ní koupil nebo převzal podle obžaloby asi 50 knih v hodnotě 1,9 milionu korun (psali jsme zde).

Žena se před blanenským soudem přiznala a činu litovala. Hájila se tím, že neměla tušení, že prodej starých knih bude takový problém. Podle ní byly bezcenné (více zde).

Charamza tvrdil, že o krádeži knih nic nevěděl. Žena mu podle něj tvrdila, že pocházejí z dědictví. Podle obžaloby ale asi ve dvou desítkách knih smazal vlastnické poznámky a inventarizační čísla.

„S takovým rozsudkem nemůžeme být spokojeni, protože soud nepřihlédl k žádné z našich výtek, které byly vzneseny obhajobou v rámci toho odvolání. Je to ale rozsudek pravomocný, je třeba ho respektovat,“ uvedl Charamzův obhájce Radek Svatoň.

Charamza ještě může podat dovolání k Nejvyššímu soudu, obhájce k tomu uvedl, že tento postup se svým klientem ještě musí probrat.

Reichenauerová byla mezi farníky, kteří po úmrtí faráře Tomáše Prnky od dubna do listopadu 2013 vyklízeli faru. Žena podle obžaloby z fary knihy postupně kradla a prodávala je Charamzovi. Utržila za to desítky tisíc korun.