Důstojné stáří a špičkové silnice, slibují politici. Velké téma chybí

Jak by vypadala jižní Morava podle předvolebních slibů? Jižní Morava je krajem s perfektně upravenými silnicemi a hustou dálniční sítí, díky které je možné za pár desítek minut „odsvištět“ třeba do Vídně na originální dort sachr. Z brněnského letiště létají linky do celého světa a také díky tomu se do kraje hrnou zakládat další pobočky manažeři špičkových firem. Je tu také extrémně bezpečno, pečlivě organizovaná policie navíc jakéhokoliv uprchlíka odchytává hned na hranicích. Nemohoucí a staří mohou sklonek svého života trávit důstojně doma. Pod přívalem dotací vzkvétají spolky dobrovolných hasičů, sportovní oddíly i vinaři. Pokud by se v dalších čtyřech letech naplnily všechny sliby, které nyní začínají krajští politici vypouštět z úst, asi tak by vypadala jižní Morava.