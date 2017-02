Mobil jsem hodil do tmy, ne na přítelkyni, hájí se obžalovaný z týrání

Z ublížení na zdraví s trvalými následky a týrání své přítelkyně je obžalován šestačtyřicetiletý Dušan Marada. Podle výpovědí své o osm let mladší družce například hodil do oka mobilní telefon a do stehna skleněný střep. Marada však tato tvrzení odmítá.