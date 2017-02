Z plánu aktivistů sešlo. Kulturní centrum v lázních zatím nebude

„Smlouva byla radou schválena, ale nebyla uzavřena kvůli protestu městské části Brno-Židenice, kde lázně stojí, a dalším nesrovnalostem,“ řekl brněnský primátor Petr Vokřál (ANO). Radnice městu tehdy vyčítala, že chce lázně pronajmout, aniž by se zeptalo na názor místních lidí. Nevoli mezi nimi vzbudilo, že aktivity v Zábrdovicích byly srovnávány s pražskou Klinikou. „Budeme situaci dál sledovat. V tuto chvíli to ale vypadá, že o nájem už nebudeme usilovat. Debatujeme s městem o jiných prostorách,“ řekla Martina Dobrovolná z iniciativy.

Město a židenická radnice teď musí hledat nového nájemce, který se podřídí památkové ochraně budovy. Problém je, že rozsáhlý dům vedle Vojenské nemocnice potřebuje investice mezi 50 až 100 miliony korun. A na to nejsou v rozpočtech peníze. Podle židenického starosty Reného Novotného (ANO) by bylo nejlepší, kdyby se podařilo najít dlouhodobého nájemce. „Jednou z uvažovaných vizí je zkusit zachovat lázeňství a napojení na vedlejší koupaliště. Zajímá mě to taky ve spojitosti se sportem, mohlo by tam být nějaké zázemí,“ myslí si starosta, někdejší mistr světa v krasobruslení. Dodal, že do léta by chtěli mít na radnici jasno.

O chátrající dům se léta nikdo nezajímal

Místostarosta Židenic Petr Kunc (TOP 09) ale pochybuje, že soukromý nájemce bude chtít investovat desítky milionů korun do budovy, která není jeho. „Zajímavý je nápad vybudování muzea funkcionalismu, protože Brno je Mekkou tohoto architektonického stylu. O léta chátrající dům se nikdo nezajímal, a teprve až když projevila zájem iniciativa, začali se o tom politici bavit,“ dodal Kunc.

V úterý městští radní odsouhlasili, že je možné odstranit nepůvodní stavební zásahy do budovy, jako jsou třeba umělé podhledy nebo přistavěné příčky. Stavebněhistorický průzkum, který stál přes 80 tisíc korun a proběhl loni na podzim, navíc popsal přesný stav budovy, což dosud chybělo.

