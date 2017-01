VIDEO: Neopatrné medvídě uklouzlo do díry v ledu, z vody mu pomohla matka

10:19 , aktualizováno 10:19

Na ledu by se měli cítit jako doma, přesto se na něm i lední medvědi občas dostanou do potíží. Mladá samice Noria z brněnské zoo si nedala pozor a upadla dírou do bazénu, na pomoc ji musela přispěchat pozorná matka.