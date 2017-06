Lékařka záchranky nadýchala 3 promile, problém s alkoholem nebyl první

„Mohu potvrdit, že jsme u sloužícího lékaře zjistili, že je opilý. Poté, co na to upozornila posádka, jsme vyslali inspektora provozu, který prostřednictvím dechové zkoušky naměřil přes tři promile alkoholu,“ uvedl ředitel jihomoravské záchranky Milan Klusák.

U této záchranky se to nestalo poprvé. Loni tam mělo problém s alkoholem šest lékařů. Tentokrát se podle informací MF DNES jedná o lékařku, která působila na Břeclavsku a pracovala na částečný úvazek. Do práce už zjevně přišla opilá, protože její kolegové kontaktovali vedení na začátku služby.

„Na záchrance pracuje přes deset let. Zatím s ní nebyly problémy,“ poznamenal Klusák

Názory, zda za takové chování dát výpověď, se různí. Podle Klusáka není jednoduché někoho propustit, a proto se obrátil na právníka. Odboráři jsou si však jistí, že by měl přijít tvrdý trest.

„Vedení odmítá s námi takové situace řešit a informuje nás pouze o absenci dotyčného na pracovišti, což znamená dva dny z dovolené,“ prohlásil předseda jihomoravských odborářů záchranky Bohuslav Zrza.

„Příčinu, proč dotyčný do práce nenastoupil nebo službu nedosloužil, se oficiální cestou nedovíme. A to nám vadí, protože jsme si v kolektivní smlouvě odhlasovali nulovou toleranci k alkoholu,“ dodal Zrza.

„Nebuďme jako Mirek Dušín“

I to je prý jeden z důvodů stávkové pohotovosti. „Vadí nám situace, když lékař přijde cestou do práce o papíry, protože řídil opilý, a hned nato nastoupí do služby. A protože nastoupí do práce, tak se mu nic nestane,“ podotkl Zrza.

Shoduje se s ním i zástupkyně lékařských odborů Eva Freyová. „Alkohol na pracovišti je hrubým porušením pracovní kázně,“ řekla.

Freyová také upozornila, že opilý lékař může skončit u soudu, pokud se dostane k zásahu a o alkoholu se dozví rodina člověka, kterého ošetřoval. Můžou podat žalobu kvůli pochybení během výkonu služby a ohrožení pacienta.

Podle předsedy Asociace zdravotnických záchranných služeb Marka Slabého by se měli jednotlivé případy rozlišovat.

„Do osobních problémů se může dostat každý z nás a sáhnout kvůli tomu k alkoholu. Pokud se to stane u lékaře, který slouží na záchrance dlouhodobě, a doposud s ním nebyl problém, mohlo by vedení postupovat lidsky a zvolit mírnější trest než vyhazov. Nebuďme jako Mirek Dušín,“ pronesl Slabý. Opilý lékař na záchrance je podle něj zcela neobvyklá věc.

Alkohol není tolerován, tvrdí mluvčí

MF DNES loni informovala o minimálně šesti případech, kdy na jihomoravské záchrance sloužil záchranář pod vlivem alkoholu (psali jsme zde).

Záchranka se proti tomuto údaji ohradila. „V loňském roce byla zjištěna pozitivní dechová zkouška u jednoho lékaře ZZS JmK, nikoli šesti. S tímto lékařem byla ukončena pracovní smlouva a dál již v ZZS JmK nepůsobí,“ uvedla mluvčí jihomoravských záchranářů Hedvika Kropáčková.

Odboráři Klusáka obviňovali, že situaci bagatelizuje. Ten tehdy odmítl, že jde o zásadní problém. Kropáčková nyní oznámila: „Alkohol v jihomoravské Záchranné službě není tolerován, je nepřípustné, aby zde sloužil opilý lékař, záchranář či jakýkoliv jiný zaměstnanec.“

Situace na jihomoravské záchrance je napjatá už několik měsíců. Záchranáři koncem loňského července vyhlásili stávkovou pohotovost. Požadují Klusákovo odvolání. Kromě nedůsledného řešení alkoholu na pracovišti mu vytýkají také rušení výjezdových skupin s lékařem či stresující působení inspektorů provozu (psali jsme zde).