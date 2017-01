Novinka v letecké záchrance, modrý vrtulník budou obsluhovat dva piloti

K vážným nehodám už totiž v kraji nadále nelétá vrtulník soukromé firmy Alfa Helicopter, která zanikla, služba se po osmi letech vrátila do rukou policie. O změně už loni v březnu rozhodla vláda.

Na brněnském letišti v Tuřanech je záchranářům k dispozici jeden vrtulník, jako tomu bylo doposud. S novým provozovatelem ale nastala změna v kabině, kde bude posádku tvořit jeden lékař, jeden záchranář a kvůli větší bezpečnosti nově i dva piloti.

„Můžeme si dovolit více než dosavadní společnost, která při vzletech využívala jen jednoho,“ vysvětlil náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek.

Kvůli převzetí letecké záchranky policisté naberou celkem dvanáct nových pilotů. „Zatím máme šest obsazených míst, z toho tři jsou od Alfa Helicopter,“ řekl ředitel Letecké služby Tomáš Hytych.

Vrtulník z Brna neobsluhuje pouze jižní Moravu, k případům bude nadále vyrážet i do Zlínského kraje, kde záchranná služba nemá svou leteckou základnu. Podle Hytycha se ale kvůli tomu v žádném případě nesníží kvalita poskytované péče, a to ani kvůli neobsazeným místům či zatím neukončenému zaškolování nových pilotů.

V hangáru stojí rezervní vrtulník

„Nabídneme minimálně stejnou kvalitu, jaká byla doposud, spíše vyšší,“ přislíbil Hytych s tím, že zaškolování pilotů skončí v únoru. Na letošní rok policie počítá s 650 vzletovými hodinami, což i s ostatními náklady vyjde na zhruba 25 milionů korun.

Mnohem větší částka by měla přijít v budoucnu do klíčového vybavení. Vrtulník v Brně určený záchranářům totiž není nový. Doposud ho využívali policisté v Praze.

„Jednáme s ministerstvem financí, aby uvolnilo potřebných 220 milionů korun na nákup zcela nového. Pokud je vůle zajišťovat záchrannou službu co nejlépe, tak by to neměl být problém,“ prohlásil náměstek ministra vnitra Jiří Nováček s tím, že pokud se plánovaná dohoda povede, stávající vrtulník se přesune zpět do Prahy.

I tak je ale policejní letecká služba už nyní připravena na situaci, kdy by měl stroj určený pro záchranáře poruchu. V hangáru totiž stojí připravený ještě další vrtulník, do něhož je možné během hodiny přemístit veškeré potřebné zdravotnické vybavení.

„A kdyby bylo nejhůř, je pro tyto případy další vrtulník v Praze,“ poznamenal pilot a zároveň náměstek Letecké služby Pavel Forst.