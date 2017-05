Chaos v pravidlech pro letní zahrádky. Brno-střed ruší svá nařízení

Jen málokdo tuší, kolika problémům kvůli několika slunečníkům a židlím museli provozovatelé podniků čelit. Poslední dva roky do jejich konkrétní podoby promlouvala nejen radnice městské části Brno-střed, ale také odbor památkové péče magistrátu. Restauratéři tak podle svých slov museli často vynaložit i statisíce korun, aby mohli zákazníky pohostit venku. Částečně ale zbytečně, jelikož pravidla městské části nedávno přestala z rozhodnutí jejích radních platit.

Neustále se měnící nařízení přitom vyvrcholila velkými úpravami právě před letošní sezonou. „Společně se sponzory jsme zbytečně měnili vzhled spousty prvků na restaurační zahrádce. Vadí mi, že co jsme s radnicí městské části dlouho chystali, je nyní v podstatě k ničemu,“ poznamenal Jiří Sojka, majitel sítě restaurací Zelená Kočka.

Méně papírování, radují se podnikatelé

Změnit podobu letních zahrádek museli podnikatelé především kvůli pravidlům magistrátních památkářů, kteří chtějí zachovat architektonickou podobu městské památkové rezervace. Řeší tedy například vzhled, reklamní loga, podestu nebo zastínění.

Metodika Brna-střed se zase zaměřila třeba na průchodnost ulic či vodicí linie pro nevidomé. Nad rámec nařízení magistrátu zakazovala také plastové materiály. Tato pravidla městské části však už neplatí, radní je zrušili. Hlavní důvod? Provozovatelé už nemusejí zbytečně dvakrát vyřizovat povolení, podle vedení nejlidnatější brněnské městské části se předpisy kryly s požadavky odboru památkové péče.

Sojka rozhodnutí vítá. „Je to sice zbytečný chaos, ale vidím v tom ulehčení pro podnikatele,“ poznamenal s tím, že mu odpadne část papírování. Právě nižší administrativní náročností radnice obhajuje stornování dlouho připravovaných pravidel.

„Provozovatelům se tímto krokem uleví od některých povinností daných metodikou Brna-střed, jež památkáři neřeší. V podstatě se celý proces urychlí a zjednoduší se řízení o povolení restaurační zahrádky,“ vysvětlila mluvčí radnice Denisa Kapitančiková s tím, že neočekává žádné větší komplikace, protože veškeré informace jsou přístupné na webu městské části.

Jenže o zrušení metodiky se třeba Martin Musil, který provozuje restauraci U Zlatého meče, dozvěděl až díky dotazu redakce MF DNES. „Zahrádku jsme připravovali podle obou nařízení. Nevím, co jsme dělali navíc, ale metodiky nejsou stejné, lišily se v různých bodech,“ okomentoval rozhodnutí radních.

Podle něj nebyl problém s pravidly Brna-střed, ale s přísnými podmínkami památkářů. S tím však odbor památkové péče nesouhlasí.

„Naše pravidla nejsou ani přísnější, ani méně přísná než původní metodika městské části. Každý z dokumentů řeší restaurační zahrádky z jiného úhlu pohledu. Náš vysvětluje, kde jsou limity veřejného zájmu na ochraně autenticity památkové rezervace, jejich se zabývá tím, jak by měl ve vztahu k zahrádkám vypadat veřejný prostor,“ nastínil rozdíly vedoucí odboru Martin Zedníček.

Prodloužená sezona zůstává

Jenže takové vysvětlení většině restauratérů nestačí. „Je to k vzteku, shodí pravidla až poté, co všichni zahrádky postaví,“ prohlásil Roman Horák z Mazaného Anděla, kterému zrušení metodiky také nikdo neoznámil. Přitom kvůli novým předpisům musel celý prostor před svou restaurací přestavět. Podařilo se mu tak splnit podmínky obou dokumentů, takže předpokládá, že současnou podobu venkovního posezení zachová také do dalších let.

„Každopádně už mě to přestává bavit. Oni ani nevěděli, kdo co říká. Jednou jsem musel mít podestu, podruhé zase ne. Celkově jsou ta pravidla zbytečně složitá,“ dodal.

Přestože metodiku radní městské části zrušili, některé novinky představené před třemi měsíci zůstávají v platnosti. Sezona pro venkovní posezení je nadále prodloužená od března do listopadu, majitelé zahrádek do čtyř metrů čtverečních nemusí platit nájem, ale pouze správní poplatek. Také se za určitých podmínek snížila cena pronájmu.