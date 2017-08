VIDEO: Z kořisti houpačka. Brněnský král zvířat se sápe po potravě

„Při budování nové expozice jsme se soustředili také na to, aby lvi měli nový domov co nejpohodlnější, co nejrychleji se zabydleli, ale i se nenudili. Toto je klasická ukázka toho, jak se Lolek musí snažit, aby se dostal k potravě,“ popsal Michal Vaňáč ze Zoo Brno.

Lvi do Brna dorazili po 14 letech. Kromě dvouletého Lolka z polského Gdaňsku je v zoologické zahradě také pětiletá Kivu (psali jsme zde). Oba si teď postupně zvykají na sebe i na svůj nový domov.

„Kivu zase nedávno ocenila, když jsme ji na háky pověsili paví pera. Oběma pak dáváme ještě balón, krabice, papírové role nebo velmi oblíbenou levanduli, jež jim pomohla při adaptaci na nové prostředí,“ přiblížil Vaňáč.

Hák Lolkovi neublíží

Někteří Lolkovi fanoušci se obávali, jestli masem zavěšeným na háku samce lva koňžského netýrají. To ale zoo odmítá a na svém facebookovém profilu navíc uklidňuje, že hák Lolkovi nijak neublíží. „Je uzpůsoben tak, aby se lvům nic nestalo. Kromě výšky a umístění například nemá konec do špičky,“ vysvětlili.

Návštěvníci poprvé lví pár spatří v sobotu 26. srpna na slavnostním otevřením nového lvího výběhu. Toto datum zvolila zoo i z toho důvodu, že na tento den připadá 64. výročí od prvního otevření zahrady.