VIDEO: Lev Lolek se v Brně neostýchá, jeho družka si užívá s krabicí

Kivu do brněnské zoo dorazila minulý týden z Ústí nad Labem jako první lev po 14 letech (psali jsme zde).

Zatímco pětiletá samice si ve své nové ubikaci zprvu počínala plaše, dvouletý Lolek se po svém úterním příjezdu nikterak neostýchal.

„Byl daleko klidnější a zabydlel se v pohodě. Hned se také napil a dal si kus masa, zatímco Kivu to trvalo,“ přiblížil Michal Vaňáč z brněnské zoo.

Lolek, který v Gdaňsku žil ve společnosti rodičů, tety, bratra a tří sester, cestoval do Brna přibližně deset hodin.

„Transport proběhl naprosto bez problémů, Lolek to zvládl fantasticky,“ poznamenal Vaňáč.

Nyní oba lvy čeká postupné sbližování. Oba obývají svůj vlastní box, mezi nimiž je jeden volný. „Na střídačku je budeme pouštět do toho prostředního, aby si na sebe postupně zvykli,“ sdělil Vaňáč.

Teprve po asi dvou týdnech se nové brněnské atrakce setkají „tváří v tvář“ na odstavném dvorku, návštěvníci si je budou moci prohlédnout až 26. srpna.

Kivu si v novém domově zvyká i za pomoci květin. Chovatelé jí na horní dřevěné odpočívadlo umístili čerstvě utržené levandule.

„Zamířila tam hned poté, co jsme jí tuto část ubikace otevřeli. Bylo krásně vidět, jak je jí to příjemné, do levandule si lehla a viditelně jí to pomohlo při adaptaci na nové prostředí,“ popsal Vaňáč.

Levandule pak lvici lákala také do krabice, kterou dostala spolu s papírovými rolemi na hraní a do níž se dychtivě dobývala.