Zvuk vznikající na hlasivkách se lidskému hlasu nepodobá, líčí expert

Hlas Magdaleny Kožené Co soudí Radan Havlík o zpěvu patronky festivalu Concentus Moraviae? „Všechno je v její vynikající technice i daných dispozicích, včetně toho, že si nikdy nepoškodila hlasivky a excelentně zpívá v oboru sobě vlastním. Znám ji od jejích počátků v Brně, kdy vystupovala na vánočních koncertech s Moravským kvartetem, kde na violoncello hrál a vánoční repertoár dával svým způsobem dohromady můj tatínek,“ líčí Havlík. O jejím přednesu Händelova Larga se traduje, že nádhernou dlouhodechou barokní melodii Magdalena Kožená zazpívala, aniž otevřela noty, jen co vyslechla hudební úvod a přijala z něj nejen tóninu a tempo, nýbrž i výraz a smysl. „Ta mladá holka zpívala, jako kdyby s námi zkoušela odjakživa, a přinášela do toho ještě něco, co se dalo přijmout a rozvíjet. Nemuseli jsme, jak jsme byli zvyklí, hlídat, co tam ta ženská zase provede, nýbrž v pohodě a s požitkem muzicírovat,“ shodli se tehdy členové Moravského kvarteta.