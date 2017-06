Tresty za loupež století platí. Nejvyšší soud odmítl dovolání expolicistů

Dolíhal s Havlíkem po Nejvyšším soudu požadovali přezkoumání hodnocení důkazů i neúplnost dokazování.

„Opakovali námitky, které již byly uplatněny v předchozích stádiích trestního řízení. Navíc Nejvyšší soud jako soud dovolací nepřezkoumává námitky týkající se skutkového zjištění,“ informovala Eva Sigmundová, mluvčí Krajského soudu v Brně, který tento případ od začátku řešil.

Havlík dostal jedenáct let, Roman Dolíhal dvacet let, protože podle spisu navíc zavraždil jednoho z kompliců. Potrestaný byl i jeho bratr Antonín Dolíhal, který se loupeže účastnil. V kauze ale vystupoval jako korunní svědek, a tak dostal pouze deset let za mřížemi.

Loupež se kriminalistům podařilo objasnit až po nálezu mrtvoly v Drásově u Brna. Jednalo se o muže, který dal na dodávku s penězi tip. Později ale vyhrožoval, že vše prozradí policistům, a tak ho Roman Dolíhal uškrtil.

Skupina ozbrojených mužů přepadla dodávku bezpečnostní agentury a její posádce vyhrožovali použitím ručního protitankového granátu. Z vozu si odnesli celkem 77 milionů 140 tisíc korun. Po Slavkově u Brna skupina pachatelů plánovala další loupeže, a to například ve Veselí nad Moravou (psali jsme zde).