Tahanice o Malou Ameriku nekončí. Kultury bude v centru Brna víc

V budově Malé Ameriky se kdysi překládalo exotické zboží dovezené vlakem z evropských přístavů. To je ale dávná minulost. Skladiště poblíž brněnského hlavního vlakového nádraží patří Českým drahám a prázdné dlouho chátralo.

Poslední dva roky ale haly spravovalo sdružení Container41 a přesně dle západního trendu se snažilo industriální prostory z 19. století oživovat. Pravidelně se tu tak konal největší potravinový trh na Moravě Food Park, hráli tam hudebníci na festivalu Henry Lee Fest a svou práci prezentoval bezpočet umělců. Malou Amerikou za tu dobu prošly desítky tisíc lidí.

Minulý čas je namístě. Sdružení totiž leží na stole výpověď z podnájmu od společnosti Brno New Station Development (BNSD), která za neprůhledných okolností získala nejen Malou Ameriku, ale i samotnou budovu hlavního vlakového nádraží do pronájmu.

„Podnájem nám končí s prázdninami. Proto jsme se už vystěhovali. Důvod výpovědi nám není jasný. S BNSD jsme se pokoušeli dojednat si schůzku, abychom věc ještě případně zvrátili, ale to se ani za několik týdnů nepovedlo,“ uvedl šéf sdružení Michal Veselý.

Dráhy si nepřejí, aby se lidé motali v kolejišti

Podle vyjádření BNSD je ale důvod jasný. Řada akcí se konala nejenom v sále, který má 520 čtverečních metrů, či v menší stometrové hale, ale také v okolí. A noční program podle Českých drah hrozil nehodou. Naposledy tak nájemce zakázal konání Pivního festivalu, jenž se následně přesunul na stadion za Lužánkami.

„Sdružení využívalo Malou Ameriku v rozporu s nájemní smlouvou. České dráhy si nepřejí, aby bylo riziko, že se budou lidé motat v kolejišti a něco se stane. Proto jsme nájemní smlouvu vypověděli,“ uvedl někdejší vlivný místopředseda ODS a ještě donedávna místostarosta druhé největší městské části Brno-sever Jiří Hos.

Ten je od začátku června šéfem představenstva firmy BNSD. Nahradil na postu svého dosavadního společníka Radka Konečného, jehož po vzájemných neshodách vyplatil.

BNSD je přitom v citlivém období, ve kterém žádné problémy rozhodně nepotřebuje. Firma v roce 2008 získala od Českých drah do pronájmu nejen budovu nádraží s lukrativními obchodními prostory, ale i celý okolní patnáctihektarový areál zahrnující například právě Malou Ameriku.

A to na 40 let. Obchod snů to byl pro BNSD, ale už ne pro Brno. Na pozemcích se totiž za osm let téměř nic nezměnilo.

Marná snaha o výpověď smlouvy

A právě to může být jedním z důvodů, proč se České dráhy pokoušejí smlouvu s BNSD vypovědět. MF DNES to už dříve potvrdil i brněnský primátor Petr Vokřál (ANO). České dráhy se smlouvu snažily zrušit už na konci loňského roku. BNSD totiž podle nich navíc dlužila i na nájmu.

„V tuto chvíli mohu konstatovat, že BNSD řadu povinností nájemce plní, je však v časovém skluzu v postupu rekonstrukce výpravní budovy. Aktuálně probíhají jednání s novým předsedou představenstva firmy o úpravě smluvních vztahů,“ poznamenal mluvčí Českých drah Radek Joklík.

Zrušit velmi odolně sepsanou smlouvu by ale byl pro právníky drah nejspíš náročný proces hrozící soudním sporem.

V brněnských mocenských kuloárech je nyní BNSD žhavým tématem. Hos totiž v minulých měsících nabízel BNSD i s jejím vlivem na podobu nádraží a jeho okolí v příštích letech k prodeji. Nabídku dostala například investiční skupina DRFG Davida Rusňáka.

Majitel firmy Hos ale popírá, že by se chtěl společnosti zbavit. Naopak mluví o nové éře využití nemovitostí po odchodu spolumajitele Konečného.

Malá Amerika bude žít celý týden, plánuje nový podnájemce

Malá Amerika by se přitom nyní vyprázdnit neměla. Za obří areál převezme od podzimu zodpovědnost podnájemce nový. A to právě dosavadní pořadatel Food Parku. A ten má velké plány.

„Od 10. září chystáme konání potravinových trhů v pravidelném týdenním režimu. Naší snahou je, aby Malá Amerika žila celý týden, i když k tomu je ještě delší cesta,“ uvedla nová nájemkyně areálu Dana Drásalová.

„Připravená je ale mobilní industriální kavárna, plánujeme cestovatelský program, divadla, první český Burger Battle nebo Čokofest. Malá Amerika by měla žít především ve dne a uvnitř, takže problémy s kolejištěm nehrozí,“ potvrdila Drásalová s tím, že půjde o největší podobný kulturní prostor v Brně.

Delší budoucnost Malé Ameriky přitom není jasná. Rozhodne o ní až odpověď na otázku přesunu brněnského nádraží. Překážela by nejspíše variantě „Petrov“, tedy zachování nádraží v centru. Jakou variantu si stát, který je investorem stavby, vybere, by měla rozhodnout studie proveditelnosti. Ta má být hotová do několika měsíců.

Brněnští památkáři nicméně v květnu zahájili řízení o zpamátnění budov, což by případné bourání zarazilo. O tom ale musí rozhodnout ministerstvo kultury.

„Brněnský nádražní uzel je jednou z nejvýznamnějších průmyslových památek v Česku s velkou historickou hodnotou. Naším cílem je, aby byl unikátní prostor zachován,“ uvedl Aleš Homola z NPÚ.