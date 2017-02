Když se udal, policisté nevěřili. Muž s IQ 140 zabil dva lidi sekerou

Začal hrát na výherních automatech a dostal se do dluhů. Situace už byla neúnosná, a tak se Martin Poslušný rozhodl, že se zabije. Jenže v osudný srpnový večer roku 2006 potkal v Rakvicích na Břeclavsku mladý pár, s kterým se dal do řeči.

Debata ale skončila hádkou a tehdy jedenačtyřicetiletý muž otočil agresi, která se v něm delší dobu hromadila, proti zmíněné dvojici. Kamenem a sekerou nejprve zavraždil muže, pak dvěma ranami také jeho spící bezbrannou partnerku.

Poslušného senát Krajského soudu v Brně poslal na 17,5 roku do vězení. Už letos by tak měl mít příležitost požádat o podmínečné propuštění z vězení. To je podle zákona možné po odpykání dvou třetin trestu, do kterého se započítává i vazba.

V případě Poslušného se ale spíše neočekává, že žádost skutečně podá. Tento případ je totiž výjimečný nejenom svou brutalitou, ale také charakterem samotného vraha.

Vraha vytočil spor Moravané vs. Češi

„Sám se šel udat. Policisté na něho koukali a řekli mu, ať se jde domů vyspat, že je opilý. Jenže na služebnu přišel znovu,“ vzpomíná tehdejší Poslušného obhájkyně Margit Beranová. Muž policisty přesvědčil tím, jak celý masakr detailně popsal.

Celý sled událostí spustily právě Poslušného dluhy. Když se vyšplhaly ke 200 tisícům korun, zhroutil se. Psychickou úlevu hledal na jihu Moravy. Po bezcílném bloumání poblíž Znojma se přesunul do Rakvic, kde v minulosti strávili s manželkou podařenou dovolenou. V místní hospodě se dal do řeči s mužem a ženou, společně popíjeli pálenku. Pak se odebrali k dvojici domů.

Žena šla spát a pánové pokračovali v pití. Během toho se začali hádat, jestli jsou lepší Moravané, nebo Češi.

„Začal se do mě navážet, tak jsem vzal kámen a zezadu ho praštil do hlavy. Pak jsem popadl sekeru a ještě ho dvakrát uhodil,“ popsal tenkrát incident sám Poslušný. Ze strachu z prozrazení dvěma ranami sekerou usmrtil i šestatřicetiletou ženu, jež v té době spala.

Soud rozhodl už za sedm měsíců

Poslušný ukradl Favorit, který stál u domu, a dojel až na sever Moravy. Cestou se mu rozleželo v hlavě, co provedl, a šel se udat. Načež policejní hlídka vyrazila do Rakvic hledat dům, kde se brutální čin stal.

„Pamatuji si, jak za mnou přišli policisté a ptali se, kde máme v Rakvicích dům s jedním oknem do ulice, hnědými vraty a zalomeným klíčem v zámku. Dal jsem jim tři tipy, oni se sebrali a jeli pryč,“ vybavuje si tehdejší rakvický starosta Petr Vajbar.

Policisté proto znovu vyslechli Poslušného, který jim přiblížil, kde se dům nachází. „Zavolali si mě, abych na místě činu dohlížel, že hlídka nijak neničí během vyšetřování majetek. Uvnitř domu jsem viděl nějaké láhve od piva, takže asi ještě popíjeli,“ vzpomněl si ještě Vajbar. Majitelé obydlí podle něj žili v Břeclavi a dům v Rakvicích využívali jen o víkendech jako chatu.

Vzhledem k tomu, že se Poslušný ke všemu přiznal, padlo konečné rozhodnutí soudu už sedm měsíců po činu. V klidu nakonec přijal i verdikt krajského a vrchního soudu. Oba se shodly na 17,5 letech vězení.

Poslušný prohlásil, že je mu líto, co provedl. „Vrahové mají většinou snížený intelekt, ale Poslušný ne. Měl IQ 140 a psycholog s psychiatrem u něho ani neshledali žádnou psychickou poruchu,“ povyprávěla Beranová.

V době činu byl jen lehce opilý

Přivolaná soudní znalkyně Marcela Langová Šindelářová tvrdila, že Poslušný je nadprůměrně inteligentní a spíše uzavřený člověk, který své emoce nedává příliš najevo.

Psychiatr František Skřivánek zjistil u obžalovaného návykové hráčství. „V době činu byl obžalovaný jen lehce opilý. Mohl rozpoznat nebezpečnost svého jednání a také je plně ovládat,“ doplnil psychiatr.

Poslušnému hrozilo až doživotí, ale soud nakonec zvolil trest při spodní hranici sazby. Soudce krajského soudu Aleš Novotný rozsudek odůvodnil tím, že impulzem k první vraždě mohla být nějaká malicherná pohnutka, která v pachateli vyvolala hněv. „Při druhém činu si však počínal s jasným záměrem odstranit svědka,“ poznamenal Novotný.

Tragický případ je mimo jiné výjimečný právě počtem obětí. Na jižní Moravě se totiž za posledních deset let odehrálo jen pár několikanásobných vražd. Patří mezi ně děti usmrcené matkami z Vlasatic na Brněnsku a z Dolních Dunajovic a samozřejmě tragédie z roku 2013 z Brna-Ivanovic, kde podle zatím nepravomocného rozsudku Američan Kevin Dahlgren vyvraždil čtyřčlennou rodinu.