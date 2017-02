Konec tahanic. Za smrt přítele 8,5 roku, rozhodl napočtvrté vrchní soud

Žena půjde do vězení s ostrahou za těžké ublížení na zdraví s následkem smrti. Tragédie se stala před třemi lety, v kauze padlo dohromady osm rozhodnutí včetně dvou osvobozujících rozsudků. Vrchní soud se případem zabýval počtvrté.

„Odvolání obžalované bylo jako nedůvodné zamítnuto. Plně jsme se ztotožnili se skutkovými i právními závěry soudu prvního stupně. Neměli jsme důvod cokoliv měnit i v otázce trestu. Pohybujeme se v sazbě osm až 16 let, podle našeho názoru je tento trest naprosto přiměřený a zákonný,“ uvedl mluvčí soudu Vladimír Lichnovský.

Podle Kulíškové ji přítel tři roky týral. Dříve řekla, že ji bil, psychicky trápil, údajně na ni při jedné z hádek vytáhl nůž a dokonce se ji pokusil topit ve vaně. Žena se s ním chtěla několikrát rozejít.

Spory vyvrcholily v roce 2014, kdy žena podle obžaloby bodla partnera nožem. Kulíšková pak na policii vypověděla, že muže bodla do pravého ramene, do příjezdu zdravotníků vykrvácel.

Podle obhajoby však z výsledků vyšetřování není přesně zřejmé, co ránu na mužově rameni způsobilo. Muž se mohl nabodnout i na střep ze skleněných dveří, které se při hádce rozbily, argumentovala obhajoba.

Verdikt jsme očekávali, prohlásil obhájce

Pro Kulíškovou svědčily dvě skutečnosti: muž sám tuto verzi říká v audionahrávce pořízené, když žena telefonovala záchranářům, aby mu přijeli pomoci. Na žádném z nožů v domě se navíc nenašly stopy mužovy DNA.

Podle obhájce obžalované bylo rozhodnutí vrchního soudu dopředu dáno. „My jsme věděli, pro co si dnes jdeme. Bylo to několikrát vraceno s jedním jediným cílem, my jsme to očekávali. Podíváme se na možnosti dovolání,“ uvedl obhájce Jan Paroulek.

Podotkl, že ve své praxi se s tolika rozdílnými rozsudky nesetkal. „Žaloba byla původně na vraždu, poté jsme měli újmu na zdraví z omluvitelné pohnutky, poté to bylo dvakrát zproštěno. Dnešní verdikt jsme očekávali, pan předseda senátu to vždy vehementně vracel se stejným názorem,“ dodal obhájce

V kauze padlo několik rozdílných rozsudků. Brněnský krajský soud nejprve v polovině prosince 2014 poslal ženu za ublížení na zdraví s následkem smrti na čtyři roky do vězení, olomoucký vrchní soud ale případ vrátil k projednání.

O půl roku později ženu krajský soud kvůli rozporům v případu zprostil obžaloby, vrchní soud ale případ znovu vrátil a po dalším osvobozujícím rozsudku pak ještě jednou.

Nakonec jí krajský soud loni v listopadu uložil 8,5 let vězení. S tímto rozsudek se vrchní soud ve čtvrtek ztotožnil.