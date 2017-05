Do Brna se vrací automobilová klasika, Masarykův okruh rozduní Histo Cup

Diváci na Masarykově okruhu uvidí řadu vozů z druhé poloviny 20. století. „V jedné ze dvou hlavních kategorií, kterou je třída závodních speciálů, startuje například osmiválcový McLaren Can Am M1, který svými parametry ohromoval závodní svět koncem 60. let minulého století,“ láká manažerka akce Jana Božková z Automotodromu Brno.

Okruh rozduní i závod vozů BMW E30 či seriál otevřených speciálů KTM X-Bow Battle.

„Absolvují dva sprintové závody ve třech kategoriích - Elite, GT4 a Rookies Challenge, což je série vypsaná pro nováčky,“ přibližuje Božková.

Pořadatelé, kteří otevřou přírodní tribuny C a F a sedadlové tribuny T3 a T5, zvou i na další motoristická lákadla a doprovodný program. U cílové rovinky bude umístěna i velkoplošná obrazovka, volně přístupný bude i padok. Jednodenní vstupné na okruh stojí 100 korun, parkovné je zdarma.