Brno hledá nájemníka po McDonald’s. Kvůli záchodkům se nikdo nepřihlásil

Nájemní smlouva mezi Brnem a firmou McDonald’s skončí letos 15. července. Typický Big Mac už si potom na náměstí Svobody zřejmě nikdo neobjedná. Nadnárodní fastfoodová společnost se do prvního kola výběrového řízení na nového nájemce nepřihlásila. Jenže ani žádná jiná, přestože jde o skvělou brněnskou adresu.

„Měli jsme jako podmínku nájmu povinnost provozovat veřejné toalety,“ řekl k tomu brněnský primátor Petr Vokřál (ANO).

Magistrát proto začal hledat nového nájemce znovu, teď už bez podmínky veřejného WC, které ale dlouhodobě přímo na náměstí chybí. Výsledek soutěže bude podle primátora známý za několik týdnů. „Budeme ale chtít, aby prostor nezůstal dlouhodobě prázdný,“ dodal primátor.

Zda se do nové soutěže o nájem McDonald’s přihlásí, není jasné. Na náměstí Svobody funguje třiadvacátým rokem. „Sami to nevíme, bude záležet na rozhodnutí centrály v Praze,“ řekl jeden z manažerů brněnské prodejny.

Nájem podle Big Mac indexu

Vedení města chce hlavně docílit toho, aby nový nájemce platil víc než ten dosavadní. Návrhy nájemného jsou součástí řízení.

Podle smlouvy, kterou podepsal v roce 1994 někdejší primátor Jiří Horák (ODS) s generálním ředitelem firmy Thomasem Martinem Hübnerem a již zveřejnil web Hlídací pes, platí McDonald’s v exkluzivních prostorách v samém centru města kolem 1,3 milionu korun ročně. V nájmu má víc než 520 metrů čtverečných.

Smlouva, platná do letoška, je prakticky nevypověditelná – město se zavázalo, že od ní může odstoupit s šestiměsíční výpovědní lhůtou jen pokud by nájemce neplatil víc než tři měsíce po sobě, nebo by zasáhla vyšší moc. Po odečtení poměrné části z 16 milionů korun za rekonstrukci činí nájemné 38 725,60 koruny měsíčně. Bez odečtu je to maximálně 108 tisíc korun měsíčně.

Jeho výše se měla každoročně měnit podle svérázného Big Mac indexu, tedy podle toho, jak se změnily prodejní ceny šesti komodit: Big Macu, hamburgeru, cheesburgeru, malých hranolek, střední Coca-Coly a kávy. Rozhodným datem byl určen každoročně 30. listopad.

„Pokud meziroční změna nepřesáhne pět procent včetně, nebude se následující rok nájemné indexem upravovat,“ stojí ve smlouvě. McDonald’s si tedy sám určoval výši nájemného.

Za předčasnou výpověď by město muselo platit

Jak se ale ukázalo, úředníci magistrátu nenavrhli za celých dvacet let zvýšení nájmu i proto, že jim firma nikdy neodevzdala podklady, a podle Hlídacího psa ani smlouva neobsahuje závazek nájemce k jejich poskytování.

I kvůli složitým podmínkám výpovědi smlouvy tak nezbývalo Brnu než čekat do letoška, až nájem vyprší, ačkoliv se srovnatelné prostory v centru města pronajímají nejméně za čtyřnásobnou částku. Za dřívější výpověď by totiž muselo město firmě zaplatit poměrnou část z 16 proinvestovaných milionů korun, což by znamenalo nejméně 800 set tisíc korun za každý rok, o který by byla smlouva kratší.

Fast food vystřídal na rohu Zámečnické ulice a náměstí Svobody v roce 1994 známý mléčný bar. Ve stejném domě město předělalo rozsáhlé prostory pro sdílené bydlení seniorů a plánuje je vybudovat také v dalším patře.