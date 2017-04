V hale bylo 78 diváků a všechny jsem znal osobně, vzpomíná „hlas Komety“

„O tom jsem snil skoro dvacet let, a to i v dobách, kdy to vypadalo jako úplné sci-fi. Pořád vidím to nekonečné moře nadšených lidí. Ještě teď mi běhá mráz po zádech,“ popsal Chylík, který je poslední sezony i mluvčím klubu.

Kometa je na vrcholu. Svými fanoušky je vyhlášená. Jak to bylo, když jste do klubu přišel?

Začal jsem v roce 1999, kdy byla Kometa na dně. Mojí noční můrou se stal zápas 2. hokejové ligy. Derby Kometa Brno - Velká Bíteš 2:4. Bylo tam 78 diváků a všechny jsem znal osobně. To je nějakých patnáct let. Ne zase tak dlouho. Kometa tehdy v podstatě neexistovala, a dneska je na totálním vrcholu a udává trend. Zlom nastal po roce 2005, po příchodu Libora Zábranského. Dostali jsme se do první ligy a už tehdy dokázali vyprodat stadion. To je nevídaná věc. Další zlom nastal s extraligou v roce 2009, kdy poskočila úroveň zápasů o level výš a to přineslo další zájem.

Vzpomeňte na nějaký chorál, který přetrval.

Je jich víc, ale tím základním je asi Povstaň, jsi-li komeťák. Ten zněl i na sobotních oslavách.

Že to bude veliké, se dalo očekávat, ale přesto, překvapilo vás něco?

Ta obrovská účast. Odhadovali jsme, že přijde zhruba šest tisíc lidí, a ono jich přišlo dvakrát tolik. Zažil jsem už děkovačku na Svoboďáku a Moraváku za stříbro, ale tohle bylo moře. Z pódia nebyl vidět konec. To zaskočilo i kluky, když na autobuse vjeli na náměstí. Pravdou je, že máme fanoušky po celé republice i po světě - ve Francii, Španělsku, Argentině. Kometa se stala fenoménem. A za to patří dík vedení, hráčům i divákům.

V gratulaci Kometě na Twitteru si komentátor Robert Záruba trochu rýpl. Fanoušci by měli podle něj být slušnější k soupeřům.

Nemyslím si, že by byli v tomto směru horší. A když Bílí Tygři dostávali po prohraném zápase stříbrné medaile, skandovala celá DRFG Arena Libe, Libe, Liberec. Překvapilo to i samotné hráče Liberce.

Vaše základní postavení je na stadionu, kde moderujete zápasy. Podle čeho třeba vybíráte hudbu?

Mám základní set, který občas obměňuji. Obecně to musí být hudba rytmická, dynamická, nejlépe rock. Rád ale přiznávám, že hudba je u zápasů Komety upozaděná. Zatímco jinde má nastartovat diváky při přerušení, v Rondu se fandí od 1. do 60. minuty. Já se posunul spíš do režie zápasu, které mají dva scénáře a hlavně ten komerční je rozpočítaný na vteřiny a to musí někdo hlídat.

Na náměstí oslavovali všechny hráče, ale šéftrenér a majitel Komety Libor Zábranský dostal hobla. A dokonce se smál. A to je co říct.

Je to silná osobnost, která přesně ví, co chce a co je potřeba, ale nemusí mít kolem sebe houf novinářů. Když jim má co říct, klidně před ně předstoupí a mluví. Teď se ovšem zájmu nevyhne, protože to byl on, kdo dovedl Kometu tam, kde je.

Co bude teď?

Oficiální oslavy skončily. Přijde oddech a pak začne vedení ladit další sezonu.

Prohlédněte si sobotní oslavu titulu na Zelném trhu: