Couvnu do ústraní, oznámil Hašek. Jeho vliv v ČSSD však neklesá

„Letos se nebudu ucházet o žádnou pozici volenou sjezdem ČSSD ve vedení strany ani nezvažuji kandidaturu do Poslanecké sněmovny v letošních podzimních volbách,“ vzkázal Hašek prostřednictvím sociálních sítí. I z těch se míní stáhnout.

Podle jeho spolustraníků i oslovených politologů je to logický krok poté, co po krajských volbách přišel o křeslo hejtmana. Navíc se kolem něho množily kauzy týkající se třeba majetkových poměrů na brněnském letišti nebo fiktivní mluvčí Lucie Proutníkové, za kterou se skrývala lobbistka Jana Mrencová.

„Na určité věci se zapomenout může. Všechno má ale dvě strany. Může to dopadnout i tak, že se zapomene na Michala Haška,“ myslí si politolog Lubomír Kopeček z Masarykovy univerzity.

I když to podle Haškova prohlášení vypadá, že nejméně na rok zmizí z veřejného politického dění, tak jednoznačné to není. Prostor k tahání za nitky uvnitř sociální demokracie rozhodně neztratí.

Po krajských volbách se stal předsedou zastupitelů ČSSD v jihomoravském zastupitelstvu a automaticky tak získal další funkci – místopředsedy krajského výkonného výboru strany.

Na celostátní funkci by těžko získal podporu

Předsednictvo zastává důležitou roli, například schvaluje konečnou podobu kandidátek do voleb do Poslanecké sněmovny. To potvrdil Haškův jihomoravský stranický šéf Roman Hanák. S tím, že prohlášení někdejšího hejtmana je jen jeho osobním rozhodnutím.

Podle politologů může jít jen o taktiku. „Tím, že Michal Hašek neztratí kontakt se stranou, a navíc bude mít funkci v krajské organizaci, může sehrát roli už v komunálních volbách, které se odehrají za necelé dva roky,“ míní Kopeček.

Jeho kolega Michal Pink z Masarykovy univerzity je podobného názoru: „Nejsem si stoprocentně jistý, jestli to prohlášení myslí Michal Hašek vážně. Je předčasné o tom spekulovat, sociální demokracie za sebou ještě nemá vnitrostranický sjezd. Není rozhodnuto o volebních kandidátkách,“ míní Pink.

Haškovi spolustraníci ovšem tvrdí, že po „projetých“ volbách o žádné posty ani neusiloval. I zde vyvstává otázka proč.

„V jiných krajích k němu nechovají takové sympatie jako na jižní Moravě. Myslím, že si dobře spočítal, že by ve volbách na nějakou celostátně významnou funkci nezískal podporu. Tím by utrpěl další porážku,“ míní bývalý krajský zastupitel a člen ústředního výkonného výboru ČSSD Václav Novák.

Každá tvář se okouká

Tvrdí, že Hašek je mladým a charizmatickým politikem, který má šanci se do vrcholné politiky vrátit.

„Každá tvář se časem ohledí. I kdyby svou práci dělal sebevíc dobře, tak navenek to nemusí tak dobře působit. Pak je otázka, co s tím. Jestli třeba neodejít na čas z politiky a časem se vrátit ještě do vyšší funkce,“ dodává další sociální demokrat Jaroslav Válka, který je krajským zastupitelem.

Hašek nyní podle svých slov pracuje jako koncipient v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka. Jakým případům se aktuálně věnuje, ale neprozradil. „Lituji, s ohledem na povinnosti vyplývající ze zákona o advokacii se k tomu nemohu vyjádřit,“ napsal Hašek v úterý MF DNES.

Současně také oznámil, že vzhledem ke svým novým pracovním úkolům a výzvám už nebude tak intenzivně komentovat politické dění na svém facebookovém profilu. Sociální demokracii ale míní pomáhat i nadále a hlavně zůstává neplaceným poradcem prezidenta Miloše Zemana.

„Na ČSSD se nyní nevykašlu. Šel jsem se sociální demokracií mnohokrát nahoru a jsem sociálním demokratem připraveným pomáhat i v nadcházejících velmi těžkých a tvrdých měsících a letech,“ napsal ještě Hašek.

Jistý ústupek musel udělat hned po volbách, kdy byl sice součástí týmu sociálních demokratů vyjednávajícího o podobě vládnoucí krajské koalice, nesměl se ale zúčastnit schůzek s hnutím ANO. To si jeho přítomnost nepřálo. Koalici nakonec s ČSSD uzavřeli, ale bez Haška v jakékoli placené funkci.

Další porážka pro Škromacha

Politický debakl v posledních měsících utrpěl i sociální demokrat Zdeněk Škromach. V podzimních senátních volbách ho porazila doposud neznámá lidovecká starostka Ratíškovic na Hodonínsku Anna Hubáčková.

Škromach se tak pokoušel dostat alespoň do ústředního výkonného výboru ČSSD, ani to se mu nepovedlo. Na Hodonínsku ho porazil teprve jednatřicetiletý Michal Rybka.

„Myslím, že na volbu měly dopad výsledky senátních voleb. Škromach výrazně neuspěl ani ve svém rodném Rohatci. Tak nastupuje mládí,“ konstatoval Václav Novák, který se volby coby člen okresního výkonného výboru zúčastnil.

Škromach už dlouhodobě avizuje, že by se rád v budoucnu ucházel o prezidentskou funkci.