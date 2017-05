Aktivisty zavřít do rezervací, řekl Zeman. Část politiků ho bojkotovala

Před úřadem na prezidenta čekalo několik demonstrantů s moravskou vlajkou a transparentem kritizujícím Čínu. Miloš Zeman dorazil v půl jedenácté dopoledne. Při chůzi se musel opírat o lavice v sále a do křesla mu museli pomáhat muži z ochranky.

„Nemohu vám připít vínem, protože jste mi sem žádné nedali,“ prohlásil Zeman ve svém zahajovacím proslovu. Kolekci jihomoravského vína ale nakonec od hejtmana Bohumila Šimka (ANO) dostal darem.

Na dopolední setkání s prezidentem nepřišla asi třetina zastupitelů, kterým se nelíbí jeho vystupování. Bojkot oznámili koaliční zastupitelé z TOP 09 a Žít Brno a opoziční KDU-ČSL a Strany zelených, kteří pořádali ve stejné době Oběd bez prezidenta v parku na ulici Veveří u právnické fakulty.

Na prezidenta se ale nakonec přišel podívat bývalý náměstek hejtmana Stanislav Juránek (KDU-ČSL). „Respektuji plně funkci prezidenta republiky bez ohledu na to, kdo ji zastává a zda jsem ho volil nebo ne. Prostě jsem se rozhodl přijít,“ prohlásil Juránek.

Aktivisté žádají výpalné za stažení žalob, tvrdí Zeman

V asi půlhodinové debatě se Zemana například zastupitel Lubomír Španěl (SPD-SPO) zeptal, zda by měli aktivisté, kteří protestují proti dálnicím, odevzdat řidičák. Prezident reagoval, že on by navrhoval zavírat zelené aktivisty do rezervací.

„Vytvořme rezervaci, která bude tvořena opravdu divočinou bez elektřiny, kanalizace, vodovodu. Budou-li si chtít zatopit, budou si muset pokácet stromy. Pořádejme sem exkurze, abychom zjistili, jak se chovají lidé, kteří dokázali právě zde v Brně otravovat život všem ostatním normálním lidem,“ prohlásil Zeman.

Konkrétně jmenoval dřívější Ekologický právní servis, dnes advokátní kancelář Frank Bold, a Děti Země a jeho předsedu Miroslava Patrika s tím, že se stává, že žádají výpalné za stažení žalob proti infrastrukturním stavbám.

„Čili je to ‚pokud nedostaneme sponzorský dar, podáme na vás žalobu‘. Důkazem jsou Děti Země v čele s panem Patrikem. Podali 26 žalob na dostavbu dálnice D8 v Ústeckém kraji. Výstavba úseku 15 kilometrů proto trvala asi 20 let,“ řekl Zeman.

Aktivisté v Českém středohoří prosazovali například tunel místo nynější trasy přes nestabilní území, kde nakonec stavbu dálnice zavalil sesuv.

Jako Hospoda na mýtince, řekl prezident o brněnském letišti

Primátor Petr Vokřál (ANO) chtěl poté od prezidenta vědět, zda podpoří výstavbu Janáčkova koncertního sálu. Podle Zemana je ale třeba spíše opravovat chátrající památky.

„Nic proti podpoře živé kultury, ale někdy se podporují avantgardní scény, kde je víc herců než diváků a nejsem si jistý efektem. Naproti tomu nechat spadnout nějaký klenot, dílo našich předků, je škoda. Prospěšnější by bylo prostředky z avantgardních scén přesunout na záchranu těchto památek,“ prohlásil prezident.

Když se jej bývalý hejtman Michal Hašek (ČSSD) zeptal na to, jak vidí otázku budování dopravní infrastruktury, vzpomněl si Zeman na tuřanské letiště, o němž se nynější hejtman zmínil na předchozí schůzce.

„Je to jako v Cimrmanově hře Hospoda na mýtince. Máte v Tuřanech letiště a majitel nemá rád, když mu tam lítají letadla,“ podotkl Zeman s narážkou na spory krajské koalice s nájemcem letiště kvůli nevýhodné nájemní smlouvě.

Prezident byl naposledy na jižní Moravě loni ve lednu. Nyní po setkání s krajskými zastupiteli stráví odpoledne v Ivančicích na Brněnsku, kde navštíví nemocnici a zúčastní se debaty s místními. V úterý má Zeman naplánovanou cestu po Hodonínsku. Oficiální program zakončí ve středu v Kuřimi na Brněnsku.

Miloš Zeman poslance přesvědčoval, aby schválili zákon o ochraně přírody a krajiny. Při té příležitosti si udělal legraci z aktivistek a dřevorubců: