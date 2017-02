Zastupitelé se rozhádali, lidé ve třech obcích museli znovu volit

Zásadní převraty se ale ani po opakovaných komunálních volbách nedají očekávat. Třeba v Lechovicích na Znojemsku, kde se původní zastupitelstvo rozpadlo, má i po volbách šanci na znovuzvolení do funkce dosavadní mnohaletý starosta Josef Juráček.

ČSSD, za niž kandidoval, totiž získala 59 procent hlasů a má čtyři mandáty, protikandidáti z KDU-ČSL jsou v menšině, získali o jeden post méně.

Obhájit funkci by mohl i Jaroslav Přívětivý, starosta Lančova, v nemž se zastupitelského mandátu vzdali hned tři členové ze sedmi potřebných. I zde zvítězila se čtyřmi mandáty ČSSD, uskupení Pro Lančov bude mít v zastupitelstvu tři hlasy, naopak změnu do dění ve vedení obce nevnese dvojice nezávislých kandidátů, Jan Pikner s necelými sedmi procenty ani Helena Svobodová se třemi procenty voliče neoslovili.

Původně to přitom vypadalo, že opakované volby moc místních neosloví. „Zatím není účast nijak vysoká, v Lechovicích a Lančově do desáté hodiny dopoledne odvolilo zhruba 15 procent voličů, v Závisti necelých deset,“ komentovala v sobotu dopoledne Eva Sychrová z jihomoravského krajského úřadu. „Volby probíhají klidně, bez jakýchkoliv incidentů,“ potvrzovala i odpoledne, kdy se volební účast ve všech obcích vyšplhala ke 35 procentům.

Volili pět zastupitelů. Měli pět kandidátů

Nejmenší drama zažila Závist na Blanensku, do pětičlenného zastupitelstva totiž místní mohli vybírat jen z pěti jmen na kandidátce Naše Závist, určovali tak pouze jejich pořadí. Lídra kandidátky Michala Růžičku nakonec o necelého půl procenta bodů co do přízně voličů předstihl na kandidátce třetí Ladislav Krejčí i čtvrtý Luboš Kolář.

I proto, že se v Závisti žádné boje nekonaly, zde zřejmě byla volební účast nejnižší ze všech tří obcí v kraji, do voleb se zapojilo jen 56 ze 119 místních voličů, tedy 47 procent, zatímco v Lančově přišlo k urnám přes 63 a v Lechovicích téměř 65 procent voličů.