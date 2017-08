Mladíci hodili před auto popelnici, pak do cesty skočili. Řidič havaroval

K nehodě vyjížděli městští policisté v sobotu v půl třetí ráno do Kořískovy ulice. „Řidič tam narazil do popelnice, kterou mladíci ve věku 17 a 18 let povalili na silnici. Muž podle svých slov nemohl zabránit srážce už proto, že mu dvojice skočila před vůz a musel se jim vyhnout,“ přiblížil mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Mladíci nejprve popírali, že se něčeho dopustili. Strážníkům se ale podařilo najít svědka nehody. „Podezřelí se tedy nakonec přiznali,“ dodal Ghanem.

Případem se nyní zabývají státní policisté. Podle jejich mluvčího Pavla Švába se čeká na vyčíslení škody.

Dvojici hrozí, že budou muset uhradit způsobenou škodu. Mladší z nich byl opilý. Během nehody se nikdo nezranil.